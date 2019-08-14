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Damat adayı Uğur Doğan'ın, video paylaştıktan sonra intihar ettiği iddia edildi

Zuhal Topal'ın sunduğu izdivaç programında adını duyuran damat adayı Uğur Doğan'ın intihar ettiği iddia edildi. Sosyal medya hesabından bir video yayınlayan Doğan'ın siyanür içerek yaşamına son verdiği öne sürüldü.

14.08.2019 10:51
Damat adayı Uğur Doğan'ın, video paylaştıktan sonra intihar ettiği iddia edildi

Zuhal Topal'ın sunduğu izdivaç programına katılan damat adayı Uğur Doğan'ın sosyal medya hesabından video paylaştıktan kısa bir süre sonra intihar ettiği iddia edildi. İddiaya göre Samatya hastanesine kaldırılan Doğan'ın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı ileri sürüldü.

"BANA AYRILAN SÜRENİN SONUNA GELDİK"

Instagram hesabından bir video yayınlayan ünlü damat adayı, "Akıl sağlığım, bilincim yerinde. Ne yapıyorsam özgür, hür irademle yapıyorum. Beni asla unutmayın olur mu? İyilikle güzellikle kalın her zaman. Hoşça kalın" ifadelerini kullandı. Doğan, paylaştığı videoya "Bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Hoşça kalın, hep güzel kalın" notunu düştü. Sevenleri ve takipçileri Doğan'ın bu paylaşımına yorum yağdırdı.

SİYANÜR İÇTİĞİ İDDİA EDİLDİ

25 yaşındaki damat adayının siyanür içtiği ve yaşamına son verdiği iddia edildi. Samatya hastanesine kaldırılan Doğan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

TAKİPÇİLERİ ÖLDÜĞÜNÜ SÖYLEDİLER

Doğan'ın saatler öncesinde yaptığı veda videosunun altına yapılan yorumlarda, takipçileri hastaneyi aradıklarını ve kalbinin durması sonucu genç adamın öldüğünü söylediler.

Damat adayı Uğur Doğan'ın, video paylaştıktan sonra intihar ettiği iddia edildi

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YORUMLAR (12)
TEPKİ: Şaka programı altında bir sürü pislik program var bol küfürlü bib bib ile geçen ordan biraz para alacağım diye onların girmediği maskaralık yok bu rtük nerde diye merak ediyor insan bakıyorlar az tepki geldi efsane aile yada yeni isim devam hepsini yasak olması gerek insanlar ufak paralara her şeyini ve namusunu satacak bu tip programlar sayesinde herkes gördü yasak koyun rezillik diz boyu
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ÖĞRETMEN: gebersin
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TUNCAY ÇOLAKOGLU: şöhretin bedeli olsa parayla satılırdı. paranın alamayacagı noktada ise bedel parasız sunuluyor hayata .
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TEMEL: Bu tip program ve kadın programları tam yasak olacak ortaya bir at yalan olsa bile sonra cik ben program yaptım de yalan çıktı mı ağır ceza verilecek bir de bu tip programa çıkan zengin oldum ünlü oldum sanıyor rüya bitti mi bu tip olaylar çıkıyor
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AKÇAABATLISELÇUK: Akıl sağlığı yerinde olan , pisikolojisi GÜZEL olan bunu yapmaz . SADECE İŞ GÜCÜ İLE MÜCADELE olmaz PİSİKOLOJİNDE güçlü olmalı . Allah rahmet eylesin , Ailesine sabırlar
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MÜFİT: Ee bize ne bundan
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KIZGIN: Bana ne
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#YORUMCU: Birden ünlenen ve sonra çabuk unutulan biri, muhtemelen psikolojisi kaldırmadı bunu. Hep para pul şöhret devam edecek zannediyorlar. Allah rahmet eylesin
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TİM0135: Güle güle, darısı diğer boş gelin damat adayı, fenomen, uyuşturucu özendiricisi boş insanlara!
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GEREK VARMI ?: ÖLECEK BİR TİP DEGİL ECELİNİ BEKLESİN. . KİMSEYİ UĞRAŞTIRMASIN. .
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