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Damat İbrahim Paşa heykeli yeni yerine taşındı

Nevşehir'in kurucusu, Lale Devrinin ünlü sadrazamı Damat İbrahim Paşa'nın restore edilen heykeli Nejdet Ersan Parkı içerisinde oluşturulan meydana yerleştirildi.

15.04.2020 09:59 | Son Güncelleme: 15.04.2020 09:59
Damat İbrahim Paşa heykeli yeni yerine taşındı

Nevşehir 'in kurucusu, Lale Devrinin ünlü sadrazamı Damat İbrahim Paşa'nın restore edilen heykeli Nejdet Ersan Parkı içerisinde oluşturulan meydana yerleştirildi.


Daha önce 350 Evler Mahallesi Kayseri Caddesi üzerindeki Anıt Park'ta bulunan ve Nevşehir Belediyesi tarafından restore çalışmaları için yerinden kaldırılan Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'nın heykeli için yapılan çalışmalar tamamlandı. Ünlü Heykeltıraş Hakkı Atamulu tarafından 1946 yılında yapılan bronz heykel için Nevşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünce gerçekleştirilen restore çalışmalarının ardından heykel vinç yardımı ile belediye atölyesinden yeni yeri olan Nejdet Ersan Parkı'na getirildi. Burada yine vinç yardımı ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince park içerisinde oluşturulan meydana yerleştirilen heykelin montaj çalışmalarını Belediye Başkanı Rasim Arı'da takip etti. Arı, burada gazetecilere yaptığı açıklamada; "Ben göreve geldikten sonra Damat İbrahim Paşa'nın heykelinin çok yıpranmış olduğunu fark ettim ve heykelin restore edilmesi talimatını verdim. Restore çalışmaları tamamlandığı sırada Nejdet Ersan Parkı'nda bir süre önce başlattığımız yenileme ve peyzaj çalışmaları da son aşamaya geldi. Şehrimizin en önemli değerlerinden biri olan Damat İbrahim Paşa'nın heykelinin burada olmasının daha uygun olacağına karar verdik ve heykeli yeni yerine yerleştirdik. Parkın diğer bölümlerinin de tamamlanması ile birlikte burası muhteşem bir yer olacak" dedi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Nevşehir, Güncel
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