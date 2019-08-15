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Damat ile kayınbaba arasında çeyiz kavgası: 1 yaralı

Adıyaman'da iki aile arasında çeyiz nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

15.08.2019 21:21 Damat ile kayınbaba arasında çeyiz kavgası: 1 yaralı
Adıyaman'da iki aile arasında çeyiz nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yeşilyurt Mahallesi 1287 Nolu Sokak'ta damat İ.Y. ile kayınbabası M.Y. arasında çeyiz teslimi esnasında altının eksik olduğu iddiasıyla tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ. Y. elindeki kül tabağını kayınbabası M.Y'e atarak başından yaraladı.
Bunun üzerine aracında bulunan av tüfeğini alan M. Y. iki el ateş etti. Av tüfeğinden çıkan saçmalar, iki katlı evin duvarına isabet etti.
112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı M.Y'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Polis, İ.Y'yi gözaltına aldı. M.Y'nin ise sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüleceği belirtildi.

Yeşilyurt Mahallesi, Adıyaman, Güncel

Kaynak: AA

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