01.07.2019 00:10
Haberler » Güncel » Haber

Damat-kayınbeder kavgası kanlı bitti: 2 ölü, 1 yaralı

Damat-kayınbeder kavgası kanlı bitti: 2 ölü, 1 yaralı

OSMANİYE'de G.A., kavga ettiği kayınpederi Erol G. ve akrabası Sırdaş G.'yi av tüfeğiyle vurarak öldürdü, baldızı Tuğba G.'yi ise aynı silahla yaraladı.

OSMANİYE'de G.A., Kavga ettiği kayınpederi Erol G. ve akrabası Sırdaş G.'yi av tüfeğiyle vurarak öldürdü, baldızı Tuğba G.'yi ise aynı silahla yaraladı.
Olay, akşam saatlerinde Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi 7628 Sokak'ta meydana geldi. G.A., iddiaya göre evine geldiği kayınpederi Erol G. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine G.A., av tüfeği ile evdekilere ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Erol G., kızı Tuğba G. ve yeğeni Sırdaş G. yaralandı. Yaralılar kanlar içinde yere yığıldığı sırada G.A., olay yerinden kaçtı.
Silah seslerini duyup eve gelen komşuların ihbarı üzerine yarılalar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Durumları ağır olan Erol G. ve Sırdaş G., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaralı Tuğba G.'nin ise tedavisinin devam ettiği bildirildi.
Olaydan sonra kaçan şüpheli G.A.'yı yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.


- Osmaniye
Kaynak: DHA
kavga , Osmaniye , Güncel

Son Dakika Haberleri
01:04 Finlandiya, AB Konseyi Dönem Başkanlığı'nı devraldı
00:44 MERSİN Göksu Deltası'nda yangın
00:42 İmar Barışı başvuru tarihi uzatıldı
00:40 Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Kocaeli'de kutlandı
00:37 Göksu Deltası'nda yangın
00:37 Osmaniye'deki silahlı kavga
00:34 Kırşehir'de asansörde sıkışan Afganlı çocuk öldü