17.06.2019 19:02
Haberler»Güncel » Haber

Damat, kayınpederini silahla yaraladı

Kırıkkale'de damat, kayınpederini silahla yaraladıktan sonra polise teslim oldu.

Kırıkkale'de damat, kayınpederini silahla yaraladıktan sonra polise teslim oldu.
Alınan bilgiye göre, M.A.Ö. Kaletepe Mahallesi Zümrütkale Bulvarı'nda ikamet eden kayınpederi İhsan Taşgın'ın evine giderek silahla kayınpederine ateş etti.
Bacağından yaralanan Taşgın, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri olay yerinde yaptığı incelemede çok sayıda boş kovan tespit etti.
Kaçan şüpheli M.A.Ö'nün daha sonra polis ekiplerine teslim olduğu öğrenildi.
İhsan Taşgın'ın kayınpederi Zühtü Aslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Araları herhalde biraz açıkmış. Biz de balkonda oturuyorduk. Geldi arabayla kapıyı açtı ve ateş etti." diye konuştu.Damat, kayınpederini silahla yaraladı
Kaynak: AA
Kaletepe, Kırıkkale, Güncel

Son Dakika Haberleri
20:10 KKTC'de karne heyecanı
20:10 Bakan Kurum Silivri'de - İSTANBUL
20:10 "Bütün öğretmenlerimiz, toplu ulaşımdan bedava yararlanacak"
20:09 ABD'de yabancı öğrencilerin vizelerinde gecikmeler yaşanıyor
20:08 Avrupa borsaları Fed öncesi karışık seyirle kapandı
20:08 "İstanbul kararını Yıldırım'dan yana kullanacak"
20:06 Avrupa Eskrim Şampiyonası Almanya'da başladı