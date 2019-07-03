ANTALYA'da iki ses sanatçısının düğünü renkli görüntülere sahne oldu. Nikah kıyılmadan önce sahneye çıkan ikiliden damat saz çaldı, gelin türkü söyledi.

Gaziantep Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı mezunu müzik öğretmeni Fatma İmirgi ile profesyonel olarak müzikle uğraşan Sami Gürbüz, dün Antalya'da düzenlenen törenle dünya evine girdi. Düğüne spor, siyaset ve iş dünyasının tanınmış isimleri katıldı. Çiftin nikahını kıymak için düğüne katılan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, nikah masasında hayatının en ilginç istediğinde bulunacağını söyledi. Davetlilere seslenen Başkan Uysal, "Şimdi burada iki güzel insanın nikahını kıyacağım. Fakat, hayatımda bir ilki de yaşayacağım. Eminim siz de böylesi bir nikah törenini hiç görmemişsinizdir. Ben nikahı kıyarım ama bir şartım var. Biliyorsunuz şu anda iki sanatçının nikahını kıyacağım ama önce onların güzel sesinden türkü dinlemek istiyorum" dedi.

Bunun üzerine nikah masasından kalkan çift sahneye çıktı. Damat Sami Gürbüz oturduğu sandalyede eline aldığı sazı çalmaya başlarken, mikrofonu tutan gelin Fatma İmirgi 'Şu karşı ki dağda kar var duman yok' türküsünü seslendirdi. Düğün salonunda büyük sürpriz yaşayan davetliler, cep telefonlarıyla anı ölümsüzleştirdi.

Törende konuşan Başkan Ümit Uysal, "Muratpaşamız sıradışı bir ilçedir. Burada sevgi var, saygı var, sanat var. Dolayısıyla nikahta da, tasada da, kederde de, kıvançta da hep beraberiz. Bu da onun bir göstergesi. Hayırlı olsun" dedi.

Sami Gürbüz ise çok mutlu bir günü yaşadığını belirterek, "Bizim için güzel bir birliktelik. Değişik bir durum oldu. Çok da güzel oldu. Umarım dinleyenler de memnun kalmıştır" diye konuştu. Fatma İmirgi de Muratpaşalı olduğu için çok mutlu olduğunu ifade ederek, Başkan Uysal'a teşekkür etti.

Nikahın kıyılmasının ardından düğün, gelin, damat ve belediye başkanının karşılıklı oynamasıyla devam etti.

- Antalya

Kaynak: DHA