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Damat'tan uçan ceketler

Uçan Ceket, Damat mağazalarında satışa sunuldu.

18.10.2019 12:47Damat'tan uçan ceketler
Uçan Ceket, Damat mağazalarında satışa sunuldu.
Damat açıklamasına göre, tasarım, inovasyon ve dikiş kalitesinin bir araya geldiği en uç nokta olan Uçan Ceket, Damat mağazalarında satışa sunuldu.
Zahmetli ve kusursuz bir el işçiliğiyle astar, vatka ve diğer üretim malzemelerinden arınmış bir şekilde yalnızca inovatif kumaşlardan üretilen gömlek hafifliğindeki Uçan Ceketler, "Yeni Lüks" ün kumaşa bürünmüş halini yansıtıyor. İlk giyildiği andan itibaren farkı hissedilen "ultra hafif" ceketler, tüm gün takım elbise giyinmek zorunda olan erkeklere hafifliği yaşatacak.

Güncel

Kaynak: AA

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