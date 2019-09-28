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Damat tır şoförü olunca, gelin arabası da tır oldu

HATAY'da TIR şoförü damat Murat Günal, ekmek teknesi olan TIR'ını gelin arabası yaptı.

28.09.2019 23:23Damat tır şoförü olunca, gelin arabası da tır oldu
HATAY'da TIR şoförü damat Murat Günal, ekmek teknesi olan TIR'ını gelin arabası yaptı. Gelin Elif Günal'ı kuaförden TIR ile alan damat, şehir turunu da aynı araçla attı.
Merkez Antakya ilçesinde TIR şoförlüğü yapan Murat Günal'ın, hayali olan 'TIR'dan gelin arabısını, kendi düğününde gerçeğe çevirdi. Dorsesi çıkarıldıktan sonra çiçeklerle ve renkli şeritlerle süslenerek gelin arabası yapılan TIR'ın direksiyonuna geçen damat Günal, gelin Elif Tümkaya'yı almak için kuaför salonunun önüne geldi. TIR'a binerek kuaförden ayrılan gelin ve damat, şehir turu attı. Elif Tümkaya ile mart ayında tanıştıklarını ve evlendikleri için de çok mutlu ve heyecanlı olduklarını belirten damat Günal, "TIR'ımı süsleyip gelin arabası yapmak benim hayalimdi ve hayalimi gerçekleştirdim. Hayat arkadaşıma da bunu teklif ettiğimde sağ olsun o da beni kırmayıp kabul etti. Biraz farklılık olsun istedik" dedi.
Gelin arabası olarak TIR'ın tercih edilmesine ilk başta şaşırdığını dile getire Elif Tümkaya, daha sonra eğlenceli olacağı düşüncesiyle bu teklifi kabul ettiğini söyledi.



Kuaför, Güncel

Kaynak: DHA

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