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Damat-Tween, hazır giyimde "Yılın En İyi Markası" seçildi

Damat-Tween, Ekovitrin 18. Uluslararası Yılın Starları Ödülleri'nde hazır giyim kategorisinde "Yılın En İyi Markası" ödülüne layık görüldü.

25.11.2019 09:39 | Son Güncelleme: 25.11.2019 09:44Damat-Tween, hazır giyimde
Damat- , Ekovitrin 18. Uluslararası Yılın Starları Ödülleri'nde hazır giyim kategorisinde "Yılın En İyi Markası" ödülüne layık görüldü.

Damat-Tween, Ekovitrin'in bu yıl 18.sini düzenlediği Uluslararası Yılın Starları Ödülleri'nde hazır giyim kategorisinde "Yılın En İyi Markası" ödülüne layık görüldü. İhracatçılar Meclisi Dış Ticaret Kompleksi'nde dün akşam düzenlenen törenle ödül, Damat-Tween markalarını bünyesinde bulunduran Orka Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu'na verildi. Süleyman Orakçıoğlu ödülü, Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur ve Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede'nin elinden aldı.

Erkek giyimde dünya markalarını çıkaran 'da ışık hızıyla büyüdü

Törende yaptığı konuşma ile salondan büyük alkış alan Süleyman Orakçıoğlu, şirketlerin sürdürülebilir başarısında insan kaynağının önemine dikkat çekti. Orakçıoğlu "En büyük sermaye, beşeri sermayedir. Buna bizzat tanık oldum. Türkiye'nin en büyük ihracat pazarı olan Avrupa'da, Orka Holding olarak güvenebileceğimiz çok önemli insan kaynağına sahibiz. Ekibimizle 24 saat uyumuyor, dört mevsimi aynı anda yaşıyoruz. Gün bizim için Avustralya'nın başkenti Sidney'deki mağazamızda başlıyor, Orta Asya'da, Avrupa'da devam ediyor ve Amerika kıtasında bitiyor. Mağazalarımızla artık Amerika kıtasında; Kanada, Haiti, Panama ve Brezilya'da da varız. Özellikle erkek hazır giyimde tüm dünya markalarını çıkaran İtalya'da, kısa sürede 30 satış noktasına ulaşma başarısı gösterdik" diye konuştu.

Tacikistan, Angola gibi ülkelerde de mağazalar yolda

Bu yıl yurt içi ve yurt dışı mağaza sayısını eşitleme iddiası taşıdıklarına da değinen Orakçıoğlu "Yıl sonunda bu hedefimizi gerçekleştireceğiz ve toplamda 400 mağazaya ulaşacağız. Son 10 gün içinde Dubai, Özbekistan ve Belçika'da mağazalar açtık, yıl sonuna kadar Tacikistan, Angola gibi ülkeler de yeni mağazalar açacağız. Sektörde 30 yılı aşkın birikimimiz var. Şirketimizin kuruluş aşamasında kendi ürünlerimizi, kendi markalarımızı ihraç edeceğiz hedefiyle yola çıkmıştık, şimdi bunu gerçekleştirmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Aidiyet duygusu ile hiçbir şeyin tesadüf olmadığına inanıyoruz. Özellikle yurt dışında bizlerden desteklerini esirgemeyen konsoloslarımızı, ticaret ateşelerimizi, büyükelçilerimizi yanımızda görmek çok güzel, onlardan büyük güç alıyoruz. Onlara da teşekkürü borç bilirim" dedi. - İSTANBUL

Türkiye, İtalya, Tween, Güncel

Kaynak: İHA

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