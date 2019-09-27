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Damat ve arkadaşlarının mezdeke oynadığı görüntüler sosyal medyaya damga vurdu

Gelin ve damadın düğünlerini farklı kılmak için yaptığı ilginç danslara son olarak mezdeke damga vurdu. Bir damadın düğününde yakın arkadaşlarıyla peçe takarak mezdeke oynaması sosyal medyada en çok konuşulan videoların başında yer aldı.

27.09.2019 14:50

Kimliği bilinmeyen bir damadın erkek arkadaşlarıyla düğününde mezdeke oynadığı görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu. Damat ve arkadaşlarının mezdeke dansı kısa sürede en çok yorum alan videoların arasında yer aldı.

DAMAT VE ARKADAŞLARI MEZDEKE OYNADI

Düğünlerinde alışılmışın dışına çıkmak isteyen çiftlere her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Düğünlerinde birlikte şarkı söyleyen ya da ilginç oyunlarla düğünlerini renklendirmeye çalışan çiftlere son olarak mezdeke oynayan damat katıldı. Bir damat düğününde yakın erkek arkadaşlarıyla birlikte art arda farklı danslar yaptıktan sonra yüzlerine peçe takarak mezdeke oynadı.

SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNE OTURDU

Özel koreografi hazırlayarak mezdeke oynayan grup, performanslarıyla büyük alkış topladı. Islıkların havada uçtuğu o anların videosu için sosyal medyanın gündemine oturdu. Damat ve arkadaşlarının mezdeke videosu, sosyal medyada en çok konuşulan ve paylaşılan videoların başında yer aldı.

Damat ve arkadaşlarının mezdeke oynadığı görüntüler sosyal medyaya damga vurdu

Magazin, Güncel

YORUMLAR(31)
TEMEL:bu da yeni moda kadin gibi haraket giyinmek popos sallamak ortalik ne oldugu belli olmayan insanlar ile kayniyor gecen gun de benzeri sapiklar cocuklari yorganin altina sokup sapik haraket yapiyorlar idi ortalik sapik kayniyor
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NEVA:Erkeklerde bu kadar cıvık olmaz ki.
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MERVE:Size niye dert oldu ki bu kadar olumsuz yorum yapanlar :) insanlar eğlenmek istemiş mis gibi de eğlenmişler ve bazı kızlarımızdan daha güzel oynamışlar :) :) :) Yemin ederim içinizden fesatlık ve kurum akıyor azıcık pozitif düşünün leş kargaları.
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AHMET:yazdığın şeye dikkat et! herkes fikrinde özgürdür. kaba insanlar, düşüncesiz insanlar diyebilirsin ama ''leş kargaları'' ne demek???? kendine gel!
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KORAY:leş kargası sensin dilerim evlendiğin adam köçek olur
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..:bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete
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ZİYAA:Reziller. . .
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TUĞÇE:mezdeke, zeybek, halay. . . farketmez!!! oynayan kıvıran adam ılıktır!!!!!
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YAĞMUR:OZAN. ADAMSIN!
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OZAN - MUĞLA:tuğçe, ben küçükken sünnet düğünümde bile oynamayı reddettim ;) ideal erkekğim demek ki
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