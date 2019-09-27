Damat ve arkadaşlarının mezdeke oynadığı görüntüler sosyal medyaya damga vurdu

Kimliği bilinmeyen bir damadın erkek arkadaşlarıyla düğününde mezdeke oynadığı görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu. Damat ve arkadaşlarının mezdeke dansı kısa sürede en çok yorum alan videoların arasında yer aldı.

DAMAT VE ARKADAŞLARI MEZDEKE OYNADI

Düğünlerinde alışılmışın dışına çıkmak isteyen çiftlere her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Düğünlerinde birlikte şarkı söyleyen ya da ilginç oyunlarla düğünlerini renklendirmeye çalışan çiftlere son olarak mezdeke oynayan damat katıldı. Bir damat düğününde yakın erkek arkadaşlarıyla birlikte art arda farklı danslar yaptıktan sonra yüzlerine peçe takarak mezdeke oynadı.

SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNE OTURDU

Özel koreografi hazırlayarak mezdeke oynayan grup, performanslarıyla büyük alkış topladı. Islıkların havada uçtuğu o anların videosu için sosyal medyanın gündemine oturdu. Damat ve arkadaşlarının mezdeke videosu, sosyal medyada en çok konuşulan ve paylaşılan videoların başında yer aldı.