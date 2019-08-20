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Damat ve sağdıcın zor anları

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yapılan bir düğünde damat ve sağdıç zor anlar yaşadı.

20.08.2019 20:23 Damat ve sağdıcın zor anları
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yapılan bir düğünde damat ve sağdıç zor anlar yaşadı. Düğünde damadın arkadaşları, getirdikleri at arabasına at yerine damat ve sağdıca arabayı çektirdi.

Samet Bekeç ve Fatma Seymen 18 Ağustos tarihinde dünya evine girdi. Genç çiftin düğününde ortaya ilginç görüntüler çıktı. Sağdıç ve damadın arkadaşları düğün alanına bir at arabası getirdi. Damat ve sağdıç getirilen at arabasını belirli bir mesafeye kadar çekti. Arabanın üzerine çıkan arkadaşlarının keyfine ise diyecek bir şey yoktu. Zor anlar yaşayan damat ve sağdıç düğünde arkadaşlarını kırmayarak istediklerini yaparken kendileri de o anların tadını çıkarmaya çalıştı. - BURSA

İnegöl, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

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