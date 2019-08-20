Haberler» Güncel» Haber

Damatlık elbise yerine özel harekat kıyafeti giydi

Adana'nın Pozantı ilçesinde özel harekat polisi Uğur Ünal, düğününe damatlık elbise yerine özel harekat polisi kıyafetiyle katıldı.

20.08.2019 12:05 Damatlık elbise yerine özel harekat kıyafeti giydi
Adana'nın Pozantı ilçesinde özel harekat polisi Uğur Ünal, düğününe damatlık elbise yerine özel harekat polisi kıyafetiyle katıldı. Pozantı Atatürk Kültür Merkezinde yapılan düğünde salona Tuğba ve Uğur Ünal çifti el ele birlikte girdiler. Ünal'ın damatlık elbisesi yerine özel harekat kıyafetiyle salona girdiğini gören davetliler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Özel Harekat Marşının çaldığı sırada damat Uğur Ünal önce Türk bayrağını üç defa öptü. Özel harekat polisi Uğur Ünal, "Mesleğimi çok sevdiğim için eşimle kıyafet konusunda böyle bir karar aldık. Davetlilerin de tepkisi olumlu olunca bizler de mutlu olduk. Allah herkese böyle mutluluklar nasip etsin" dedi.
(İHA)

Pozantı, Adana, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:13   ANKARA'DA DEVLET BÜYÜKLERİNİN İSİMLERİNİ KULLANARAK DOLANDIRAN DERNEĞE OPERASYON
13:13   İSTANBUL-ATAŞEHİR'DE 2 DAİREDEN KİLOLARCA ÇÖP ÇIKTI
13:13   Kayseri'de kaçak makaron sigara operasyonu
13:13   Denizli'de 1 kilo 250 gram metamfetamin ele geçirilen 2 İranlı tutuklandı
13:12   Ataşehir'de "çöp evde" temizlik
13:12   Malkara'da kaçak kazı iddiası
13:12   Tarlaya böcek salımı ekonomiye katkı sağlıyor