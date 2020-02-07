Damdaki Kemancı Müzikali, yenilenen kadrosuyla 2020'de

SaDeğerli ekibi ile üç yıl boyunca sahnede olan müzikalin yenilenen kardosunda TV ekranlarının sevilen yüzü Şeyla Halis "Golde" karakteri ile Mehmet Ali Kaptanlar'a eşlik ederken, yine tiyatro sahnelerinde sergilediği unutulmaz performanslar ile dikkat çeken Yılmaz Sütçü "Perçik" olarak seyirciyi selamlayacak. "Sütçü Tevye" öykülerinden sahneye uyarlanan müzikal elli kişilik dev kadrosu ve deneyimli yönetmen-dramaturg Mehmet Ergen'in rejisi ile üçüncü senesinde de göz doldurmaya devam edecek.

Geçtiğimiz iki sezon boyunca kapalı gişe oynayan sevilen müzikal, yeni sezonda da Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşmaya devam edecek