Damdan Dama Atlarken Yere Çakılan Rus Genç Öldü

Ankara
'nın Yenimahalle
ilçesinde parkour sporu yapan Rus genç, 7 katlı binanın çatısından düşerek feci şekilde hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, biri Rus uyruklu 3 kişi, Yenimahalle ilçesi Kardelen Mahallesi'nde parkour sporu için yangın merdiveninden 7 katlı bir binanın çatısına çıktı. Çatıya çıkan 3 kişiden 2'si bir binadan diğer binaya atlarken, Rus A.F. atlarken ayağının kayması sonucu 7. kattan aşağı düştü. Feci şekilde yere çakılan gencin yardımına ilk olarak çatıdaki iki arkadaşı koştu. Şok geçiren arkadaşları durumu ilgili yerlere bildirdi. Kısa sürede olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, ağır yaralanan Rus genci hastaneye kaldırdı. A.F. hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamazken, polis ekipleri diğer 2 kişiyi ifadeleri alınmak üzere emniyete götürdü. İkilinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Bina sorumlusu Ayhan Atmaca, "Çocuklar çatıya yangın merdiveninden çıkmış. Evde yatıyordum, bir an sese uyandım ve deprem oldu sandım. Dama spor amaçlı 3 kişi çıkmış, 2 kişi atlamış. Düşenin videosunu çekiyorlarmış. O kişi de atlarken ayağı kaymış. Ayak izleri falan hep duruyor. Yerde can çekişiyordu" dedi. - ANKARA
Yenimahalle,Ankara
22 Kasım 2018 Perşembe 17:08