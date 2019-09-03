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Damdan düşen adam hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde iki katlı evinin damından dengesini kaybedip zemine düşen adam hayatını kaybetti.

03.09.2019 16:26 Damdan düşen adam hayatını kaybetti
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde iki katlı evinin damından dengesini kaybedip zemine düşen adam hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesinin Onikiler Mahallesi'nde yaşandı. Şehmus Demir (98), iki katlı evlerinin damında dolaştığı sırada dengesini kaybederek beton zemine düştü. Ağır yaralanan Demir, çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından kaldırıldığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Eyyübiye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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