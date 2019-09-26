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Damdan düşen adam hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde evlerinin damından düşen adam hayatını kaybetti.

26.09.2019 17:07Damdan düşen adam hayatını kaybetti
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde evlerinin damından düşen adam hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Eyyübiye ilçesine bağlı Yakubiye Mahallesi'nde yaşandı. İki katlı evlerinin damında dolaştığı sırada dengesini kaybeden Mahmut Şimşek (65), beton zemine düştü. Ağır yaralanan Şimşek, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Şimşek, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Mahmut Şimşek, Şanlıurfa, Eyyübiye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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