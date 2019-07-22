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Damdan düşen bebek öldü

Şanlıurfa'da evin damından düşerek ağır yaralanan 1,5 yaşındaki Ayşe, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

22.07.2019 14:00 Damdan düşen bebek öldü
Şanlıurfa'da evin damından düşerek ağır yaralanan 1,5 yaşındaki Ayşe, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesi kırsal Bakırtaş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 1,5 yaşındaki Ayşe Yıldız, tek katlı evlerinin damında uyurken beton zemine düştü. Ağır yaralanan bebek, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Bebeğin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA
Kaynak: İHA
Ayşe Yıldız, Şanlıurfa, Eyyübiye, 3. Sayfa

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