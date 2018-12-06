Damdan Düşen Kişi Ambulans Helikopterle Hastaneye Götürüldü

06 Aralık 2018 Perşembe 16:24



06 Aralık 2018 Perşembe 16:24

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinin Çan köyünde, yüksekten düşen kişi, ambulans helikopterle hastaneye götürüldü.Alınan bilgiye göre, ilçeye yaklaşık 55 kilometre uzaklıktaki Çan köyünde yaşayan 55 yaşındaki Garip Efe, evinin damından düşerek yaralandı.112 Acil Komuta Merkezi tarafından yapılan araştırmada, köy yolunun virajlı olduğu tespit edilince vakaya erken ulaşılması amacıyla tedbiren Malatya'dan ambulans helikopter talebinde bulunuldu.Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan incelemede, Efe'nin kara ambulansıyla merkeze naklinin riskli olacağına karar verildi.Bunun üzerine Efe, helikopter ambulansla Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine ulaştırıldı.Tedavi altına alınan Efe'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.