Damien Comolli: Ali Koç transferleri kendi yapmaya başladı

Bir süre önce Fenerbahçe 'yle yollarını ayıran Fransız sportif direktör Damien Comolli, sarı-lacivertlilerde son dönemde yaşadığı zorlukların dayanamayacağı bir noktaya geldiğini ve bu yüzden ayrıldığını açıkladı.

"ALİ KOÇ TRANSFERLERİ KENDİSİ YAPMAYA BAŞLADI"

Comolli, İngiliz basınına yaptığı açıklamada Fenerbahçe'deki işleyişin ayrılığına zemin hazırladığını ifade ederek, "Son dönemde artık kulüp başkanı transferleri kendi yapmaya başlamıştı. Ne teknik direktörün ne de benim bir bilgim olmamıştı. Bu beni rahatsız etti. İki seçeneğim vardı, ya kalıp neler olacağını izleyecektim ya da gidecektim. Zaten daha önce de istifa kararı almıştım ancak bunu kabul etmediler" dedi.

"HAYATIMDA İLK KEZ BÖYLE BİR ŞEY YAPTIM"

Twitter olayı ve diğer gelişmeleri de anlatan Fransız idareci, "Hayatımda ilk kez böyle bir şey yaptım. Durumu açıklamak için tweet attım. Kulüp bu olay sonrası artık gitmeme izin verdi. Yaz dönemini transferde iyi geçirmiştik. Kadroda çok iyi oyuncular vardı. 18-19 ay çalıştım, açıklamak kolay değil ama bazı zor durumlar vardı" yorumunu yaptı.

"VEDAT MURIQI'Yİ PREMIER LİG EKİPLERİ İZLİYOR"

Vedat Muriqi'nin önemli bir yıldız olacağını savunan Damien Comolli, "Premier Lig'den bazı kulüpler takip ediyor. Transfer teklifleri gelebilir. İyi bir futbolcu ve çok formda" ifadelerini kullandı.