Damien Comolli: "Belhanda Soldado'ya İki Defa Saldırdı"

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, "Soldado, Belhanda tarafından iki defa saldırıya maruz kaldı. Bir tanesi maç sırasında bir tanesi de maçın sonundaydı. Tabii ki şu anda hukuki bir süreç var ve devam ediyor. Biz itiraz hakkımızı kullanacağız" dedi.Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, kulüp televizyonunda açıklamalarda bulundu. PFDK'nın Soldado'ya 6, Jailson'a 8 maç ceza vermesini değerlendiren Comolli, "Bu kararın adaletsiz ve haksız olduğunu düşünüyorum. Tabii ki hatalı olduğumuz yanlar var ama hatalı olmadığımız yanlar da var. Soldado, Belhanda tarafından iki defa saldırıya maruz kaldı. Bir tanesi maç sırasında bir tanesi de maçın sonundaydı. Tabii ki şu anda hukuki bir süreç var ve devam ediyor. Biz itiraz hakkımızı kullanacağız. Oyuncularımız için gerekli mücadeleyi vereceğiz. Bence PFDK'dan çıkan kararlar daha iyi olabilirdi" diye konuştu."Henüz grubu geçmedik"Damien Comolli, Fenerbahçe'nin ikinci sırada yer aldığı Avrupa Ligi D Grubu'ndaki durumunu da değerlendirdi. Comolli, "Henüz grubu geçmedik. Önümüzde iki tane zorlu mücadele var. Birini evimizde diğerini deplasmanda oynayacağız. Grubu geçeceğimizi düşünüyorum. Ancak üst üste iki tane galibiyet aldığımızda, neden olmasın, 6 puanla grubu birinci olarak da tamamlayabiliriz. Tabii bu durumda Dinamo Zagreb'in de puan kaybetmesini bekleyeceğiz" ifadelerini kullandı."İkinci yarı elde ettiğimiz şanslardan faydalandık"Anderlecht karşısında 2-0 kazanılan karşılaşmayı da değerlendiren Damien Comolli, "Maça gelecek olursak, ilk yarı zorlu geçti. Daha çok top hakimiyeti onlardaydı. Anderlecht gerçekten güçlü bir ekip. İlk yarıda iyi savunma yaptık diyebiliriz. Verdiğimiz fırsatları kullanamadılar. Ayrıca bizim de 4 tane pozisyonumuz var. Üçü Islam'ın bir tanesi de Hasan Ali'nin. Bu mutlak pozisyonlardan yararlanamadık. İkinci yarı ise elde ettiğimiz şanslardan faydalandık ve iki golle istediğimiz galibiyete ulaştık. Bizim için güzel bir akşam oldu" şeklinde konuştu."Güçlü bir takım ruhu ortaya çıktı"Güçlü bir takım ruhunun ortaya çıktığını söyleyen Comolli sözlerini şöyle sürdürdü:"Takım ruhuna değinecek olursak bu sezon inişli çıkışlı anlardan geçtik. Fakat son maçlarda savaşan ve gerçekten güçlü bir takım ruhuna sahip, teknik ekiple ve futbolcularla bütünleşmiş bir Fenerbahçe gördük. Bunu gerek Galatasaray maçında gerek Anderlecht maçında iyi skorlarla bunu gördüğümüzü düşünüyorum.""Valbuena'nın performansı muhteşem"Valbuena'nın performansı hakkında da konuşan Damien Comolli, "Performansı gerçekten harika. 2 maçta 2 gol, 2 de asist yaptı. Muhteşem bir performans. Özellikle Galatasaray maçında Jailson'a vermiş olduğu pas çok etkiliydi. Onun kendine has özellikleri var. Alan bulmada, defansı zorlamada ve özellikle kendi takımı için kolektif futbolda çok katkı veren bir oyuncu. Üstelik Galatasaray maçına kadar çok da oynama fırsatı bulamadı. Bu da onu birazcık heyecanlandırdı. Oynama açısından coşkuluydu ve dün de Valbuena ortaya çıktı. Gerçekten harika" şeklinde konuştu."Koray Şener'in iyi bir Fenerbahçeli olduğunu gördük"Derbi öncesi hayatını kaybeden sarı-lacivertli taraftar Koray Şener'in Anderlecht maçında anılmasının çok duygusal bir an olduğunu belirten Comolli, "Hepimiz Koray'ı ve Koray'ın ailesini desteklemek için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Yeğeni, kardeşi, kardeşinin eşi soyunma odasına geldi. Erwin'in maçtan sonra çok güzel bir konuşması vardı. Koray'ı anarak oyuncularımıza çok güzel bir konuşma yaptı. Futbol dünyasında, böylesine üzücü kayıplar için gerçekten kelime bulamıyorum. Çok zor. Koray'ın iyi bir Fenerbahçeli olduğunu hepimiz gördük, hepimiz biliyoruz. Bana burada hep Fenerbahçe ailesinden bahsedilirdi. 'Fenerbahçe büyük bir aile' denirdi. Şimdi gerçekten görüyorum. Koray'ın ailesi ile biz Fenerbahçe ailesinin bütünlüğünü gördükçe Fenerbahçe ailesinin ne demek olduğunu anlıyorum. Dün maçtan sonra da gerek sahada gerek soyunma odasında oyuncularımız Koray'ın kardeşleri ve yeğeniyle bir araya geldiler. Onları soyunma odasına davet ettik. Tabii ki bu çok büyük bir acı. Bu acıyı hafifletmek çok zor. Ama biz bu acıyı biraz hafifletebildiysek ne mutlu bizlere" dedi."Alanyaspor maçını kazanmalıyız"Hafta sonu oynanacak Aytemiz Alanyaspor maçını da değerlendiren Damien Comolli, "Antrenör değişikliği her zaman etkiler. Bunu Rizespor maçında gördük. Çünkü Rizespor da bize karşı oynadığında başlarına yeni bir hoca gelmişti ve yeni hoca da oyuncularını ve takımını motive etti. Tabii ki bizim o akşamki performansımız iyi değildi. Kötüydü. Alanyaspor da muhtemelen bizim maçımızdan önce bir hoca değişikliği yaşayacak. Biz Alanyaspor oyuncularını tek tek tanıyoruz, ancak yeni hocanın oynatacağı sistemi, dizilişi, düzeni bilemediğimiz için bunun bize zorluk açısından bir etkisi olacak. Fakat artık hiçbir bahane yok, neden yok. Tek yapmamız gereken bu maçımızı kazanmak ve üç puanı hanemize yazdırmak" diye konuştu. - İSTANBUL