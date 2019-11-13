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Damien Comolli, Chelseali Pedro ile görüştü!

Geçtiğimiz günlerde İngiltere'ye giden Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, Chelsea forması giyen Pedro ile görüştü.

13.11.2019 20:52 | Son Güncelleme: 13.11.2019 20:54

yeni sezon için şimdiden start verdi. Finansal Fair-Play anlaşmasına takılmak istemeyen yönetim sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan futbolcularla şimdiden görüşmelere başladı. Sportif Direktör Comolli, ile sezon sonunda yolları ayrılacak olan Pedro ile ilk görüşmeyi yaptı.

İLK GÖRÜŞME OLUMLU GEÇTİ

32 yaşındaki İspanyol futbolcuyla 'de ön görüşme yapan Comolli'nin burada fikir alışverişinde bulunduğu ortaya çıktı. Yapılan ilk görüşmede Pedro'nun yeşil ışık yaktığı öğrenildi.

ANLAŞMA ZEMİNİ ARANACAK

Comolli'nin Pedro ile Ocak ayında bu kez resmi görüşme yapacağı gelen bilgiler arasında. Bu görüşmeye İspanyol yıldızın menajeri de katılacak. Böylece anlaşma zemini aranacak.

5 SEZONDUR CHELSEA'DE

Chelsea'de 5 sezondur forma giyen Pedro daha önce de 9 sezon Barcelona'da top koşturdu. Yıldız oyuncu bu sezon 8 resmi maçta oynadı.

(Takvim)

Damien Comolli, Chelseali Pedro ile görüştü!

Pedro Rodriguez Ledesma, Fenerbahçe, İngiltere, Chelsea, Spor


HABER YORUMLARI (1)
EFEDAYI:Fenerbahçe''nin çok acil ihtiyaç olan mevkilerinden ( sağbek-stoper-solbek-sağ açık ve forvet ) yaşı ve birazda körelme sorunları olan bir sağ açık oyuncusudur. Kiralanabilirse ve oynatılabilirse belki bir ihtiyaç giderilebilir. . .
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