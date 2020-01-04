Damien Comolli, Fabio Coentrao ile anlaşma sağladı

Şampiyonluk hedefi doğrultusunda kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı lacivertli takımda devre arası transfer çalışmaları sürüyor. Fenerbahçe'de devre arasında çizilecek yol haritası belirlendi. Yoğun bir çalışma yürüten sarı-lacivertlilerde, sportif direktör Damien Comolli'nin hummalı bir çalışma içerisinde olduğu öğrenildi.

ALTERNATİFLERE BAKILMAYA DEVAM EDİLECEK

Ekonomik anlamda halen daha zorlu bir yolda olan Fenerbahçe'de Damien Comolli'nin dikkatli adımlar atmaları gerektiğine inanıyor. Kulübün şartlarına ve başta Finansal Fair-Play kuralları olmak üzere ekonomik değerlere uygun hareket edeceklerini bilen Fransız direktör, bu doğrultuda çalışıyor. Skorer'de yer alan habere göre sarı-lacivertlilerin şu anda boşta olan Portekizli Fabio Coentrao ile prensipte anlaştığı öğrenildi. Ancak Damien Comolli önderliğinde transferde sol bekteki diğer alternatiflere bakılıyor, eğer istenilen sonuç alınamazsa Coentrao ile sözleşme imzalanması amaçlanıyor.

VEDAT MURİÇ KESİNLİKLE SATILMAYACAK

Fenerbahçe'de bir diğer önemli konu da Vedat Muriç oldu. Devre arasında ciddi bir teklifin olduğu Muriç'in şu anda kesinlikle satılmaması gerektiği kararı alındı. Ligi şampiyon bitirmek isteyen Fenerbahçe'de Kosovalı yıldız ihtiyaç olduğu ve bu nedenle sezon sonuna kadar satışın olmayacağı aktarıldı.