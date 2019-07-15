15.07.2019 10:01
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Damien Comolli, Luiz Gustavo için Marsilyalı yöneticilerle görüşüyor

Transferde hız kesmeyen Fenerbahçe, bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin dün sabah Brezilyalı futbolcu Luiz Gustavo için Marsilya ile görüşmek için Fransa'ya gittiği öğrenildi.

Garry Rodrigues'i bitiren Fenerbahçe'de yeni hedef Marsilya forması giyen Brezilyalı ön libero Luiz Gustavo.

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin dün sabah 08.30'da Fransa'ya uçtuğu ve Marsilya kulübü ile Luiz Gustavo için masaya oturduğu ifade edildi.

DÜĞMEYE BASILDI

Son olarak Garry Rodrigues'i kadrosuna katan Fenerbahçe, önemli bir transferi daha bitirmek için düğmeye bastı. Sportif direktör Comolli Brezilyalı ön libero Luiz Gustavo'yu bitirmek için dün sabah Fransa'ya gitti ve Marsilyalı yöneticilerle masaya oturdu.

TRANSFER AN MESELESİ

Luiz Gustavo için hem satın alma hem de kiralama formülü masaya yatırıldı. Comolli, Marsilya ile bugün de görüşmelerini sürdürecek ve akşam İstanbul'a dönecek. Transferin yakın zamanda sonuçlanacağı düşünülüyor.

Damien Comolli, Luiz Gustavo için Marsilyalı yöneticilerle görüşüyor

FenerbahçeFenerbahçe'nin hedefindeki Luiz Gustavo kimdir, kaç yaşındadır?

Luiz Gustavo, Fenerbahçe, Marsilya, Fransa, Spor

YORUMLAR (2)
DİLRUBA: lan adam tatile gitti manyaklar kafayı mı yediniz
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..........: Bu adamı getirmek için bir sürü para ödeyecekler 30 yaşını geçip kariyerinin sonuna gelmiş bonserviside pahalı vazgeçilmeli
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