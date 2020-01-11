Haberler » Spor » Damien Comolli'nin yetkileri elinden alındı - Spor

Damien Comolli'nin yetkileri elinden alındı

Geçtiğimiz gün kamptan ayrılıp İstanbul'a dönen ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile saatlerce görüşen Sportif Direktör Damien Comolli'nin transferdeki yetkileri elinden alındı.

11.01.2020 11:00 | Son Güncelleme: 11.01.2020 11:06

'de Sportif Direktör Damien Comolli'nin hiçbir söz hakkı kalmadı. Göreve getirildiğinde tam yetkiyle göreve getirilen Fransız adamı artık iyice pasifize edildi. Kulüp başkanı Ali Koç, Comolli ile görüşmesinde hesabı açarak Simon Falette transferiyle ilgili yaptığı açıklama nedeniyle duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Yaşanan Twitter krizi sonrası Fransız spor adamının çalışmaları kısıtlandı ve yardımcısının görevine son verdiği Comolli'nin yetkileri de elinden alındı.

FUTBOL ŞUBESİ SELAHATTİN BAKİ'YE EMANET EDİLDİ

Sarı-lacivertli takımda teknik direktör ve oyuncularla ilgilenen Damien Comolli'nin bunun dışında idari konularda sahip olduğu tüm yetkileri elinden alınırken, artık transferde görüşleri dikkate alınmıyor. Comolli istifaya zorlanırken futbol şubesi de tamamen yönetici Selahattin Baki'ye emanet edildi.

Sözleşme fesih şartları

Fesih olduğu tarihten itibaren 1 yıllık maaşını tam alır.

Kontratının 3. yılında fesih olursa kalan ayların maaşını alır.

Fesih olduğu takdirde hak edilmiş tüm bonusları alır.

Bonuslar

Süper Lig şampiyonu olunursa 200 bin euro

İki kez Süper Lig şampiyonu olunursa 450 bin euro

Üç kez Süper Lig şampiyonu olunursa 800 bin euro

Türkiye Kupası kazanılırsa 250 bin euro

Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalınırsa 100 bin euro

Avrupa Ligi'nde son 32'ye kalınırsa 15 bin euro

(Yeni Şafak)

Damien Comolli'nin yetkileri elinden alındı

Fenerbahçe, Twitter, Ali Koç, Spor


HABER YORUMLARI (3)
SADRİ:NİHATIN OLDUĞU YERDE KOMOLİYE NE GEREK VAR EN GÜZEL TIRANSFERLERİ YAPIYOR ZATEN FEBEŞİN GEÇMİŞİNE YAKIŞAN PALABIYIKLARI YETİŞTİREREK
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
TAMAM:iyi güzel hoş
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
ANTİ- FB:Neysi ki bonusları alamayacak :D
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
Spor

Son Dakika Haberleri

11:28  Oturarak Voleybol Süper Lig'de 1. etap müsabakaları Bolu'da başladı - Spor
11:26  Çaykur Rizespor'da çifte imza - Spor
11:23  Jürgen Klopp, Jose Mourinho'ya karşı! Premier Lig'de günün maçında iddaa'da... - Spor
11:20  Kayaklı Koşu Ligi 2. etap yarışlarına Ardahan ev sahipliği yapacak - Spor
11:13  Djalma Campos: "Yabancı futbolcu olunca kalite fazla oluyor" - Spor
11:00  Damien Comolli'nin yetkileri elinden alındı - Spor
10:42  Hollandalılar, Merih Demiral'ı yere göğe sığdıramadı - Spor
10:09  Ryan Babel'den Galatasaray'a gönderme - Spor
10:08  Brescia, Miha Zajc için kesenin ağzını açtı - Spor
09:50  Galatasaray'da Henry Onyekuru ölümden döndü - Spor
11.01.2020 11:29:29