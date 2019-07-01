01.07.2019 20:23
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Damien Comolli, Vedat Muriqi için Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal ile görüştü!

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli ile Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal, İstanbul'daki bir otelde Vedat Muriqi transferi için bir araya geldi.

Fenerbahçe , transfer çalışmalarına hız verdi. Ersun Yanal 'ın mutlaka bir forvet istiyorum sözleri sonrası Sportif Direktör Damien Comolli, scout ekibiyle görüşerek gerekli isimleri belirledi.

ALİ KOÇ, HASAN KARTAL İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Bu isimlerin arasında yer alan Vedat Muriqi için Başkan Ali Koç 'un Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal ile görüşmesi sonrası iki kulüp arasında bir görüşme daha gerçekleşti. Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli ile Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal, İstanbul Beşiktaş 'ta bir otelde bir araya geldi.

Damien Comolli, Vedat Muriqi için Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal ile görüştü!
Çaykur Rizespor , Ersun Yanal , Fenerbahçe , Ali Koç , Spor

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