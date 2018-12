Damızlık Alamayınca Kurdukları Tesis Faaliyete Geçemedi

05 Aralık 2018 Çarşamba 11:45



05 Aralık 2018 Çarşamba 11:45

AMASYA'nın Suluova ilçesinin Cürlü köyünde bir araya gelen 30 girişimci Tarımsal Kalkınma Kooperatifi kurdu, aldıkları devlet desteği ve banka kredisi ile 23 bin metrekare alana damızlık üretim tesisi inşa etti. Yurt dışından ilk aşamada 180 damızlık hayvan ithal etmeyi planlayan kooperatif üyeleri, döviz kurundaki artış ve gümrük sorunları nedeniyle tesisi faaliyete geçiremedi. Birçoğu icralık olan girişimcilerin hacca gitmek ve traktör almak için birikimlerinin de yer aldığı banka hesapları da bloke edildi. Kooperatif önünde toplanan üyeler, mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.Suluova'nın Cürlü köyünde 2014 yılında bir araya gelen 30 girişimci Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ni kurup, 'Damızlık Sığır Yetiştiriciliği' projesi kapsamında aldıkları devlet desteği ve banka kredisi ile 2 yılda 23 bin metrekare alana damızlık üretim tesisi inşa etti. 700 büyükbaş hayvan beslenebilecek kapasiteye sahip damızlık üretim tesisine ilk aşamada 180 damızlık hayvan ithal etmeyi planlayan kooperatif üyeleri, döviz kurundaki artış ve gümrük sorunları nedeniyle bunu gerçekleştiremedi. Girişimciler, banka taksitlerini de ödeyemeyince icralık oldu.Yetkililerden destek bekleyen kooperatif üyeleri tesis önünde toplanarak açıklama yaptı. 'Reis sesimizi duy, umudumuz sensiz' sloganları atan kooperatif üyeleri 'Hayvanlar gelmeden taksit ödemeleri geldi', 'Yerli üretim tesislerini yalnız bırakma' yazılı dövizler açtı.'30 ÜYEMİZİN HESAPLARINDA BLOKE VE HACİZ VAR'Cürlü Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Levent Topal, üyelerin hesaplarının bloke edildiğini ve haciz işlemi başlatıldığını belirterek, "Arkadaşlarımızla biz bu tesisi canlandırıp, devlete, millete katma değer sağlayıp, faydalı işler yapmak istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızdan ve Tarım Bakanımızdan atıl olan tesisimizin hayvanlarının bir an önce gönderilmesine yardımcı olmalarını ve hızlı bir şekilde üretime geçerek para kazanıp borçlarımızı ödemek istiyoruz. Borcumuz şu an 92 gün gecikmede. 92 gün gecikme nedeniyle 30 üyemizin hac için biriktirdiği bankadaki parasına, traktör almak için birikimlerine, kredi kartlarına bloke konuldu. Devletimizin üretime ihtiyacı olduğu şu devirde bizim tesisimizin atıl durumda beklemesi nedeniyle biz elimizde olmayan nedenlerden dolayı borcumuzu ödeyemedik. Banka kanalı ile hesaplarımız bloke olmuş durumda, bunun sebebi ve müsebbibi biz değiliz" dedi.'İNEKLERİMİZİ İSTİYORUZ'Kooperatif üyesi Hülya Yolcu ise "Bu topraklarda doğdum, bu topraklarda büyüdüm ve bu topraklarda verimli olmak istiyorum. Biz bu hayallerle bu yola çıktık. Sayın Cumhurbaşkanımız, tesisimiz var, toprağımız var, otumuz var, yerimiz yurdumuz var; ineklerimiz nerede, ineklerimizi istiyoruz. Her konuya el attığınız gibi bizim konumuza da el atmanızı istiyoruz" diye konuştu. - Amasya