Damla Aslanalp ile Evlenen Enes Batur Kimdir?

Uzun süre Başak Karahan ile bir birliktelik yaşayan Youtuber Enes Batur evlendi. Damla Aslanalp ile dünya evine giren Enes Batur'un kim olduğu merak ediliyor. Enes Batur kimdir? Enes Batur hakkında ayrıntılı bilgi haberimizde…

ENES BATUR KİMDİR?

Youtuber Batur, 9 Nisan 1998 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Tam adı Enes Batur Sungurtekin olan fenomen, Youtube dünyasına adımı ilk olarak bilgisayar ve oyun konsolları incelemesiyle attı. Kısa sürede büyük bir kitle tarafından takip edilmeye başlayan Enes Batur; oyun, komedi ve eğlence videolarıyla kendini göstermeye devam etti.

ENES BATUR: GERÇEK KAHRAMAN FİLMİYLE SİNEMADA

Batur, sosyal medyada ününe ün kattı ve yaklaşık 4 milyon seveni bulunuyor. Youtube'da 10 milyondan fazla takipçiye ulaştı. Enes Batur kendi yaşamını anlattığı ve baş rolünü üstlendiği 'Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?' filmiyle izleyici karşısına geçti. Son olarak 'Enes Batur: Gerçek Kahraman' filmiyle seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.