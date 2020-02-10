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Damla Deresi'nde kartpostallık görüntü

MUĞLA'da kültür turizmin gözbebeği konumundaki doğa harikası 'Damla Deresi' kış aylarında ayrı bir güzelliğe bürünüyor.

10.02.2020 11:06 | Son Güncelleme: 10.02.2020 11:06Damla Deresi'nde kartpostallık görüntü

MUĞLA'da kültür turizmin gözbebeği konumundaki doğa harikası 'Damla Deresi' kış aylarında ayrı bir güzelliğe bürünüyor. Yazın doğal bir klima olan dere, kışın ise kartpostallık görüntü oluşturuyor. 'nın merkez ilçesi 'ye 19 kilometre uzaklıktaki Mahallesi'ndeki Damla Deresi, doğal güzelliğiyle görenleri büyülüyor. İşadamı Murat Çakır tarafından Orman Genel Müdürlüğü'nden 29 yıllığına kiralanan, asırlık çınar ile çam ve sığla ağaçlarıyla çevrili Damla Deresi, hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü kış aylarında oluşan sarkıt ve dikitlerle buzul çağlarından kalmış bir görüntü sunuyor. Ziyaretçiler bu görüntüleri fotoğraflayarak ölümsüzleştiriyor. Buz gibi suların aktığı 2 kilometre uzunluğundaki kanyonun, kullanılır hale getirilen 100 metrelik bölümü, görenleri hayran bırakıyor. Tarihi çınar ağaçlarının köklerinin, kanyonun iki yanından 15 metreye kadar yükselen kayalarla iç içe geçmiş görüntüsü, tabloları aratmıyor.



Yerkesik, Menteşe, Muğla, Güncel

Kaynak: DHA

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