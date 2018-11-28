Damla Ekibi Esogu Tömer'de Etkinlik Gerçekleştirdi

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen gönüllülük projesi olan Damla projesi "Eskişehir
Damla Ekibi", Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
(ESOGU) Türkçe Öğretim ve Araştırma Merkezi'nde (TÖMER) bu sene yeni gelerek Türkçe eğitimine devam eden uluslararası öğrencileriyle bir etkinlik gerçekleştirdi.
Etkinlik çerçevesinde yaptıklarını Damla Eskişehir Temsilcisi Elif Nur
Oktar anlattı. Elif Nur "Bugün dilimizi öğretmek gibi kıymetli görevi üstlenen öğretmenlerimize vefamızı göstermek adına anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdik ve Öğretmenler Gününü kutladık. Aynı zamanda birçok uluslararası öğrenciye hayalleri tebessümle renklendiren Damla Projesi tanıtıldı. Damla ruhunu her şekilde paylaşmanın sevinci yaşanırken, uluslararası öğrencilerin ülkemizi daha yakından tanıması, bizim de onların kültürünü öğrenmemiz ve ülkeler arasında kardeşliği arttırılması adına bir adım atılmış oldu" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR
Eskişehir,Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
28 Kasım 2018 Çarşamba 12:08