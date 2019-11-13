Haberler » Spor » Damla Gezgin: Gruptan birinci çıkmak istiyoruz - Spor

Damla Gezgin: Gruptan birinci çıkmak istiyoruz

"Değişim sürecinin parçalarından biri benim""Elimden gelenin en iyisini yapacağım" Yağmur YETİMOĞLU - Özgür KABAN / İSTANBUL, - Milli basketbolcu Damla Gezgin, "Sırbistan zor bir rakip, kolay diyemem. İyi konsantrasyon ve az hata gerektiren bir takım.

13.11.2019 11:22 | Son Güncelleme: 13.11.2019 11:22Damla Gezgin: Gruptan birinci çıkmak istiyoruz

"Değişim sürecinin parçalarından biri benim"

"Elimden gelenin en iyisini yapacağım"

Yağmur YETİMOĞLU - Özgür KABAN/ İSTANBUL, - Milli basketbolcu Damla Gezgin, "Sırbistan zor bir rakip, kolay diyemem. İyi konsantrasyon ve az hata gerektiren bir takım. Biz de iyi konsantre olup, az hata yapıp o maçı kazanmak ve gruptan birinci çıkmak istiyoruz" dedi.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Sırbistan ve Litvanya ile yapacağı maçların hazırlıklarını sürdürüyor. E Grubu'nda yarın Sırbistan'a konuk olacak Enerjisi Güzel Takım, 17 Kasım Pazar günü ise Mersin'de Litvanya ile karşılaşacak. A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın oyun kurucusu Damla Gezgin, iki önemli karşılaşma öncesi Demirören Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

Kamp sürecinin iyi gittiğini anlatan Damla Gezgin, "Kamp sürecimiz çok iyi gidiyor, çalışmalar için çok zamanımız yok. Sırbistan'a gitmeden önce iki günlük bir çalışma sürecimiz oldu, biz de elimizden gelenin en iyisini yaparak çalışıyoruz. Günde çift antrenman yapıyoruz" şeklinde konuştu.

"DEĞİŞİM SÜRECİNİN PARÇALARINDAN BİRİ BENİM"

Milli takımdaki jenerasyon değişiminin parçalarından birinin de kendisi olduğunu belirten Gezgin, "Değişim sürecinin parçalarından biri benim, inşallah güzel olur bizim için. Bu süreçte hakkını vermek istiyoruz. Sırbistan zor bir rakip, kolay diyemem. İyi konsantrasyon ve az hata gerektiren bir takım. Biz de iyi konsantre olup, az hata yapıp o maçı kazanmak ve gruptan birinci çıkmak istiyoruz" dedi.

"ELİMDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPACAĞIM"

Önlerinde zorlu maçlar olduğunu söyleyen Damla Gezgin, "Avrupa Şampiyonası'na dair şimdilik bir öngörüm yok çünkü zorlu bir maçımız var. Öncelikle bu aşamayı geçmek bizim için çok önemli. Kendi adıma da elimden gelenin en iyisini yapacağım" ifadelerini kullandı.



Sırbistan Karadağ, basketbol, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
11:58 Fenerbahçe Pedro için harekete geçti! Comolli menajeriyle görüştü
11:53 Damla Gezgin: Gruptan birinci çıkmak istiyoruz
11:51 Binali Yıldırım İzmir'de stat inşaatlarını gezecek
11:51 Altay kalesinde kararsızlık
11:47 (Özel haber) Melis Gülcan: "Daha enerjik ve istekli bir takımız"
10:32 Galatasaray'dan Fransa'ya Onyekuru çıkarması
09:55 Beşiktaş'ta Oğuzhan, Lens ve Roco ile yollar ayrılıyor
09:48 Fenerbahçe eski Teknik Direktörü Pereira'ya 8 ay hapis cezası
08:43 MHK, Özgür Yankaya ve Hakan Ceylan'ın sözleşmesini feshedecek
18:14 Antalyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi sona erdi
11:05 Son Dakika: Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli bir ismini Suriye'de yakaladık
08:18 Son dakika: 4 HDP'li belediye başkanı daha görevden alındı
20:37 Son Dakika: Fahrettin Altun: ABD ile yeni bir sayfa açmaya hazırız
13:31 Engin Fırat: "Fransa'ya karşı son dakikaya kadar savaşmalıyız"
13.11.2019 12:01:10