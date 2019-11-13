Damla Gezgin: Gruptan birinci çıkmak istiyoruz

"Değişim sürecinin parçalarından biri benim"

"Elimden gelenin en iyisini yapacağım"

Yağmur YETİMOĞLU - Özgür KABAN/ İSTANBUL, - Milli basketbolcu Damla Gezgin, "Sırbistan zor bir rakip, kolay diyemem. İyi konsantrasyon ve az hata gerektiren bir takım. Biz de iyi konsantre olup, az hata yapıp o maçı kazanmak ve gruptan birinci çıkmak istiyoruz" dedi.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Sırbistan ve Litvanya ile yapacağı maçların hazırlıklarını sürdürüyor. E Grubu'nda yarın Sırbistan'a konuk olacak Enerjisi Güzel Takım, 17 Kasım Pazar günü ise Mersin'de Litvanya ile karşılaşacak. A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın oyun kurucusu Damla Gezgin, iki önemli karşılaşma öncesi Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

Kamp sürecinin iyi gittiğini anlatan Damla Gezgin, "Kamp sürecimiz çok iyi gidiyor, çalışmalar için çok zamanımız yok. Sırbistan'a gitmeden önce iki günlük bir çalışma sürecimiz oldu, biz de elimizden gelenin en iyisini yaparak çalışıyoruz. Günde çift antrenman yapıyoruz" şeklinde konuştu.

"DEĞİŞİM SÜRECİNİN PARÇALARINDAN BİRİ BENİM"

Milli takımdaki jenerasyon değişiminin parçalarından birinin de kendisi olduğunu belirten Gezgin, "Değişim sürecinin parçalarından biri benim, inşallah güzel olur bizim için. Bu süreçte hakkını vermek istiyoruz. Sırbistan zor bir rakip, kolay diyemem. İyi konsantrasyon ve az hata gerektiren bir takım. Biz de iyi konsantre olup, az hata yapıp o maçı kazanmak ve gruptan birinci çıkmak istiyoruz" dedi.

"ELİMDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPACAĞIM"

Önlerinde zorlu maçlar olduğunu söyleyen Damla Gezgin, "Avrupa Şampiyonası'na dair şimdilik bir öngörüm yok çünkü zorlu bir maçımız var. Öncelikle bu aşamayı geçmek bizim için çok önemli. Kendi adıma da elimden gelenin en iyisini yapacağım" ifadelerini kullandı.