Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Damlama borularını çalan hırsızlar yakalandı

Mersin'de jandarma ekipleri, bir bahçeden damlama borularını çaldıkları iddiasıyla 3 kişiyi gözaltına aldı.

09.04.2020 16:29 | Son Güncelleme: 09.04.2020 16:29
Damlama borularını çalan hırsızlar yakalandı
Mersin 'de jandarma ekipleri, bir bahçeden damlama borularını çaldıkları iddiasıyla 3 kişiyi gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, Yenişehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir şahsa ait bahçede meydana gelen hırsızlık olayının aydınlatılması amacıyla çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda bahçeden damlama borularını çalan 3 kişiyi belirleyen ekipler, şahısları yakalamak için operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda şahıslar gözaltına alınırken, çaldıkları sulama boruları da ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 kişi, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - MERSİN

Kaynak: İHA

Etiketler: Yenişehir, Jandarma, Mersin, 3. Sayfa
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Tedbirlere uyan ve 30 korona vakası görülen kent en güvenli büyükşehir oldu Haberler
Tedbirlere uyan ve 30 korona vakası görülen kent en güvenli büyükşehir oldu
Avrupa’da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor Haberler
Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı Haberler
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor’da yarışmacılar değişecek Haberler
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor'da yarışmacılar değişecek
İstanbul’da korona nedeniyle bir cadde ve bir meydan trafiğe kapatıldı Haberler
İstanbul'da korona nedeniyle bir cadde ve bir meydan trafiğe kapatıldı
CHP, İmamoğlu’nu tehdit eden partiliyle ilgili açıklama yaptı Haberler
CHP, İmamoğlu'nu tehdit eden partiliyle ilgili açıklama yaptı
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber’den şaşırtan sigara itirafı Haberler
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den şaşırtan sigara itirafı
Evli sevgilisinden ayrılan Ece Erken’den kafa karıştıran itiraf Haberler
Evli sevgilisinden ayrılan Ece Erken'den kafa karıştıran itiraf
Haberler ›› 3. Sayfa ››Damlama borularını çalan hırsızlar yakalandı - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

18:26: TBMM'de 'koronavirüs verisi' tartışması - Haberler 18:26: AFAD koronavirüsle mücadelede 46 milyon 973 bin lira harcadı - Haberler 18:24: Küçük kız bağış kampanyası katılmak için polisten yardım istedi - Haberler 18:23: Çorum'da Korona virüs tedbirleri kapsamında 83 kişiye para cezası kesildi - Haberler 18:18: İBB Başkanı İmamoğlu'nu tehdit eden şüpheli adliyeye sevk edildi - Haberler 18:09: İtalya Başbakanı Giuseppe Conte: Koronavirüsten dolayı Avrupa Birliği çökebilir - Haberler 17:10: Mersin evde kalarak büyükşehirler içinde en az vakaya sahip il konumunda 12:54: Kaza yerine göreve giden kadın polis, yakınlarının ölüm haberini alınca yıkıldı