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Damperi açık kalan kamyon 2 tonluk tabelayı böyle yıktı

Damperi açık kalan kamyon 2 tonluk tabelayı böyle yıktı Niğde-Aksaray yolu üzerindeki Bor Karma Organize Sanayide damperi açık kalan kamyon 2 tonluk tabelayı yıktı.

10.04.2020 14:13 | Son Güncelleme: 10.04.2020 14:15
Damperi açık kalan kamyon 2 tonluk tabelayı böyle yıktı
NİĞDE - Niğde- Aksaray yolu üzerindeki Bor Karma Organize Sanayide damperi açık kalan kamyon 2 tonluk tabelayı yıktı.
Niğde-Aksaray yolu üzerinde bulunan Bor Karma Organize Sanayi bölgesinde damperi açık şekilde geçmek isteyen kamyon, OSB'nin girişinde bulunan 2 tonluk tabelasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen tabela OSB güvenlik görevlisinin otomobilinin üzerine devrildi. Olayda yaralanan olmazken, jandarma kaza ile ilgili inceleme yaptı.
(YE-AÖ-SO-Y) Damperi açık kalan kamyon 2 tonluk tabelayı böyle yıktı

Kaynak: İHA

Etiketler: Aksaray, Niğde, 3. Sayfa
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