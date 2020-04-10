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Damperi açık kalan kamyon 2 tonluk tabelayı yıktı

Niğde-Aksaray yolu üzerindeki Bor Karma Organize Sanayide damperi açık kalan kamyon 2 tonluk tabelayı yıktı.

10.04.2020 11:42 | Son Güncelleme: 10.04.2020 11:44
Damperi açık kalan kamyon 2 tonluk tabelayı yıktı
Niğde- Aksaray yolu üzerindeki Bor Karma Organize Sanayide damperi açık kalan kamyon 2 tonluk tabelayı yıktı.

Niğde-Aksaray yolu üzerinde bulunan Bor Karma Organize Sanayi bölgesinde damperi açık şekilde geçmek isteyen kamyon, OSB'nin girişinde bulunan 2 tonluk tabelasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen tabela OSB güvenlik görevlisinin otomobilinin üzerine devrildi. Olayda yaralanan olmazken, jandarma kaza ile ilgili inceleme yaptı. - NİĞDE

Kaynak: İHA

Etiketler: Aksaray, Niğde, OSB, 3. Sayfa
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Yorumlar (1)
MAÇKALI:emniyet kemeri takmayınca benim arabam gtmiyor. hangi devirde yaşıyoruz damperi açık oluncada bu araclar gitmesin zor bişe değilki yapamoyorsanız getirin ben yapayım
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