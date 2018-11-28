Damperi açılan kamyon karayolunu savaş alanına çevirdi

28 Kasım 2018 Çarşamba 12:46



28 Kasım 2018 Çarşamba 12:46

Damperi açılan kamyon karayolunu savaş alanına çevirdiKIRKLARELİ - Kırklareli'nin Lüleburgaz mevkiinde E-5 karayolu üzerinde damperi açılan kamyon üst geçide çarptı. Meydana gelen kazada sürücü yaralanırken, Edirne İstanbul yolu trafiğe kapandı. Kaza Edirne-İstanbul yolu Lüleburgaz mevkiinde E-5 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Edirne İstikametinden İstanbul istikametine giden 39 LN 333 plakalı kamyon, Lüleburgaz mevkiinde bulunan bir üst geçitten geçtiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle damperi açılarak üst geçide çarptı. Çapmanın etkisi ile üst geçit yıkılırken, kamyon sürücüsü yaralandı. Yaralanan sürücü olay yerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edilirken, kamyonun üst geçide çarpmasıyla yıkılan üst geçit E-5 karayolunun trafiğe kapanmasına neden oldu. Olay yerine gelen polis ekipleri E-5 karayolunda meydana gelen kaza alanından güvenlik önlemleri alıp kazayla ilgili soruşturma başlattı. Üst geçidin yıkılmasıyla kapanan yolun açılması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.