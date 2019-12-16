Haberler » Güncel » Damperi elektrik hattını koparan kamyon, alev alev yandı - Haber

Damperi elektrik hattını koparan kamyon, alev alev yandı

ADAPAZARI'nda, damperini kaldıran kamyon elektrik hatlarını koparınca faciaya neden oluyordu.

16.12.2019 20:38 | Son Güncelleme: 16.12.2019 20:38Damperi elektrik hattını koparan kamyon, alev alev yandı

ADAPAZARI'nda, damperini kaldıran kamyon elektrik hatlarını koparınca faciaya neden oluyordu. Kamyon alev alırken, alevler sokakta bulunan binalara doğalgaz dağıtımını sağlayan kutuyu da tutuşturdu. Kutudan yayılan doğalgazın da alev alması ile binanın dış cephesi ve çatısı da hasar gördü.

Akşam saatlerinde, Hızırtepe Mahallesi'nde damperini kaldıran kamyon elektrik hatlarını kopardı. Kamyon alevler içinde kalırken, alevler sokakta bulunan binalara doğalgaz dağıtımını sağlayan kutuya da sıçradı. Kutudan doğalgazın yayılmasıyla alev topu oluştu. Kamyon ve doğalgaz dağıtım kutusundan yayılan alevler yanında bulunan binaya da sıçradı. Sürücü araçtan inerek canını kurtarırken, verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve doğalgaz dağıtım şirketi geldi. Doğalgaz dağıtım şirketi sokağa doğalgaz akışını keserken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Alev topuna dönen kamyon güçlükle söndürüldü. Yangında binanın dış cephesi ve çatısı hasar gördü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.



Adapazarı, İtfaiye, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

22:02 Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesi Başkanı Salih Murat, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına... - Haber
22:01 Kamyonda çıkan yangın kontrol altına alındı - Haber
22:00 Vatandaşların dini ve vicdani duygularını istismar ederek yüz binlerce lira dolandırdılar - Haber
22:00 "100 Bin Sosyal Konut Projesi"ne başvurular e-Devlet'ten yapılabilecek - Haber
21:56 Ağrı'da yoğun sis - Haber
20:54 AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler: Türkiye, Libya mutabakatıyla Doğu Akdeniz'deki oyunu bozdu - Haber
19:21 Takip edildiğini sanan kadın ortalığı birbirine kattı - Haber
19:07 DİSK'in 2020 yılı için asgari ücret talebi net 3 bin 200 TL - Haber
18:35 Nepalli ev çalışanı "Şiddet görüyorum" diyerek şikayetçi oldu, işveren iddiaları yalanladı! - Haber
18:20 Erdoğan'ın "Kapatırız" sözlerinin ardından İncirlik Hava Üssü'nde sessizlik hakim - Haber
16.12.2019 22:12:09