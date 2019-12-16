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Damperi elektrik tellerine takılan kamyon alev alev yandı

Sakarya'da damperi aniden açılarak elektrik tellerine takılan kamyon yanmaya başladı.

16.12.2019 18:35 | Son Güncelleme: 16.12.2019 18:35Damperi elektrik tellerine takılan kamyon alev alev yandı
'da damperi aniden açılarak elektrik tellerine takılan kamyon yanmaya başladı. Alevler doğalgaz kutusuna da sıçrarken, söndürme çalışmaları sürüyor.
Olay, ilçesi Hızırtepe Mahallesi Yalçın Sokak'ta saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir binanın önünde bulunan kamyon, damperinin aniden açılarak elektrik tellerine temas etmesi ile yanmaya başladı. Yangın binanın doğalgaz kutusuna da sıçradı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve gaz firması yetkilileri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan aracı ve doğalgaz kutusunu söndürme çalışmalarını sürdürürken, polis ekipleri herhangi bir olumsuzluğa karşı sokaktaki vatandaşları tahliye etti.
(İHA)

Adapazarı, Sakarya, Güncel

Kaynak: İHA

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