18.06.2019 09:32
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Damperin yan bölmelerinde 8 bin 170 paket kaçak sigara bulundu

Damperin yan bölmelerinde 8 bin 170 paket kaçak sigara bulundu

Van'ın Başkale ilçesinde şüphe üzerine durdurulan çekiciye bağlı dorsede havuzlu damperin yan bölmelerinde 8 bin 170 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van'ın Başkale ilçesinde şüphe üzerine durdurulan çekiciye bağlı dorsede havuzlu damperin yan bölmelerinde 8 bin 170 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Başkale İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince Hakkari-Van karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine 35 plaka sayılı çekiciye bağlı 38 plaka sayılı dorsede arama yapıldığı belirtildi. Aramada, havuzlu damperin yan bölümlerine zulalanmış toplam 8 bin 170 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanarak gözaltına alınan M.Y. isimli şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - VAN
Kaynak: İHA
Hakkari, Başkale, Van, 3. Sayfa

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