Dan Bilzerian, Conor McGregor'ın maçında 900 bin dolar kaybetti

İrlandalı UFC dövüşçüsü Conor McGregor, 1.5 yıl sonra ringlere döndüğü ilk maçında Amerikalı 'Kovboy' lakaplı rakibi Donald Cerrone'ni kısa sürede nakavt etti. Şampiyon dövüşçü, Las Vegas T Mobile Arena'da gerçekleşen dev mücadelede Amerikalı rakibi Donald Cerrone'ni 40 saniyede nakavt etti. Tarihe geçen bu maçın kaybedeni sadece Donald Cerrone olmadı. Sosyal medya fenomeni Dan Bilzerian da gecenin kaybedeni oldu. Dan Bilzerian, 40 saniyede yaklaşık 900 bin dolar kaybetti.

KAYBA RAĞMEN DOYASIYA EĞLENDİ

Dev maç öncesi Instagram hesabından bir paylaşımda bulunan Dan Bilzerian, bahis oynayacağı paraları gösterdi. Yaptığı bahsin rakamını açıklamayan Dan Bilzerian, para miktarını sosyal medya kullanıcılarının tahminine bıraktı. Sosyal medya kullanıcıları da paralar üzerinden bir tahminde bulunarak, bahsin yaklaşık 900 bin dolar (Yaklaşık 5 milyon 320 bin TL) olduğu kanısına vardı. Yüzlerce doları vatandaşı Donald Cerrone'ye basan Dan Bilzerian, 40 saniyede küçük bir servet kaybetti.

Maçı en önden izleyen Dan Bilzerian, 40 saniyede kaybettiği inanılmaz miktardaki paraya rağmen gecenin tadını çıkarmaya devam etti. Morali hiç bozulmayan Dan Bilzerian, eğlenmeyi sürdürdü.

(Sözcü)