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'dan ücretsiz SIM kart teslimatı

Vodafone, herhangi bir sebeple SIM kartını kaybeden ya da SIM kartı arızalanan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı kullanıcılar, yaş sınırına bakılmaksızın herhangi bir kronik rahatsızlığı olanlar, dışarı çıkamayan sağlık personeli, askeri personel ve engelli bireyler için ücretsiz SIM kart...

14.04.2020 13:56 | Son Güncelleme: 14.04.2020 13:56
'dan ücretsiz SIM kart teslimatı
Vodafone, herhangi bir sebeple SIM kartını kaybeden ya da SIM kartı arızalanan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı kullanıcılar, yaş sınırına bakılmaksızın herhangi bir kronik rahatsızlığı olanlar, dışarı çıkamayan sağlık personeli, askeri personel ve engelli bireyler için ücretsiz SIM kart teslimatı yapacak.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, belirtilen kriterlere uyan faturalı ve faturasız bireysel Vodafone müşterilerinin SIM kart değişiklik taleplerini Vodafone Türkiye Müşteri Hizmetlerine iletmeleri yeterli olacak.
Yeni SIM kart, müşterinin belirttiği adrese kargoyla ücretsiz teslim ediliyor. Vodafone, bugüne kadar 100'ü aşkın müşterisine ücretsiz SIM kart teslimatı gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle olağanüstü bir dönemden geçildiğine dikkati çekti.

Aksoy, Kovid-19 ile mücadelede herkese önemli görevler düştüğünü belirterek, "Toplum olarak birlik ve beraberlik ruhuyla hareket etmemiz gereken bir dönemdeyiz. Sorumluluğumuzun bilincindeyiz ve bunun için gece gündüz çalışıyoruz. Vodafone olarak, bu zor günlerde de müşterilerimizin yanındayız. Herhangi bir sebeple SIM kartını kaybeden ya da SIM kartı arızalanan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı kullanıcılar, yaş sınırına bakılmaksızın herhangi bir kronik rahatsızlığı olanlar, dışarı çıkamayan sağlık personeli, askeri personel ve engelli bireyler için ücretsiz SIM kart teslimatı yapıyoruz. Kovid-19 ile mücadeleyi hep birlikte ve en az hasarla atlatacağımıza inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye, Ekonomi
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