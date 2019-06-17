17.06.2019 16:21
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Dana Ferdinand, baba oldu

Dana Ferdinand, baba oldu

Ünlü sanatçı Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap Platformu tarafından satın alınarak İzmir'deki Kurtarılmış Çiftlik Hayvanları Barınağı'na gönderilen dana 'Ferdinand' baba oldu.

Ünlü sanatçı Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap Platformu tarafından satın alınarak İzmir'deki Kurtarılmış Çiftlik Hayvanları Barınağı'na gönderilen dana 'Ferdinand' baba oldu.

Geçen Kurban Bayramı'nın 1. günü kesilmemek için Rize İyidere'de kaçarak denize giren ve bayramın son günü Trabzon Sürmene'de yüzerken bulunan dana 'Ferdinand', ünlü sanatçı Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap Platformu tarafından satın alınarak İzmir'deki Kurtarılmış Çiftlik Hayvanları Barınağı'na gönderilmişti. Ferdinand, Babalar Günü'nde baba oldu. Yavrunun ismi, Ahbap Paltformu tarafından 'Ferdi' konuldu. - İZMİR
Kaynak: İHA
Çiftlik, Haluk Levent, İzmir, Güncel

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