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Danalar için nefes kesen operasyon

Sivas'ta bir ahırın çatısının çökmesi sonucu iki dana enkaz altında kaldı, danalar başarılı bir operasyonla canlı olarak kurtarıldı.

21.02.2020 17:00 | Son Güncelleme: 21.02.2020 17:01Danalar için nefes kesen operasyon
'ta bir ahırın çatısının çökmesi sonucu iki dana enkaz altında kaldı, danalar başarılı bir operasyonla canlı olarak kurtarıldı.

Son yılların en sert kış mevsimini yaşayan Sivas'ta şehir merkezinde kar kalınlığı yarım metreye ulaşmıştı. Şehir merkezinde bir hafta arayla bugün, karın ağırlığına dayanamayan bir ahırın çatısı çöktü. İki dana enkaz altında kaldı. Ahır sahibi Yaşar Mert'in yardım istemesi üzerine, Sivas Belediyesi İtfaiye Ekipleri ve AFAD İl Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarma operasyonu başlatıldı. Danalar, iki kurum çalışanlarının gerçekleştirdiği başarılı ve özverili operasyonla canlı olarak kurtarıldı. Kurtarma çalışmasına mahalle sakinleri de destek verdi. - SİVAS

Sivas, Güncel

Kaynak: İHA

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