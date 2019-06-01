Dane mısır desteğinde süre uzatımı

Kaynak: AA

Bitkisel üretimin desteklenmesi kapsamında dane mısır fark ödemesi desteğine ilişkin belge teslim tarihi uzatıldı.Tarım ve Orman Bakanlığının Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.Tebliğle, dane mısıra ilişkin fark ödemesi desteklerine ilişkin uygulama takviminde değişiklik yapıldı. Buna göre, başvuruya ilişkin belgelelerin il/ilçe müdürlüklerine teslim tarihi 30 Nisan yerine 28 Haziran 2019 olarak belirlenirken, kesin icmallerin Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğüne gönderilmesi için belirlenen tarih de mayıs yerine temmuz olarak değiştirildi.Destekleme talep formunun teslimine ilişkin tarih de buna göre, 28 Haziran olarak belirlendi. Başvuru için gereken borsa tescil beyannamesi de 12 Temmuz 2019'a kadar verilebilecek.Tebliğ, 1 Ocak 2018 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.