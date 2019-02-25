Dangal" Filminde Anlatılan Hint Güreşçi Edirne'de Kamp Yapıyor

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HAKAN ŞAHİN - Hayatı Bollywood'un önemli yapımlarından "Dangal" filmine konu olan Hint milli güreşçi Geeta Phogat, Edirne'de kamp yapıyor.Ödüllü oyuncu ve yönetmen Hint Aamir Khan tarafından beyaz perdeye taşınan gerçek yaşam öyküsünün anlatıldığı "Dangal" filminde hayatı canlandırılan Geeta Phogat (30), Edirne'de girdiği kampta, ailesini gururlandıracağı başarılara imza atmak için hazırlıklarını sürdürüyor.Atadan güreşçi bir babanın güreşte neslini devam ettirecek erkek çocuğu olmaması sonrası kızlarını güreşçi olarak yetiştirmesini konu alan Dangal filminde hayatı canlandırılan Phogat, on güne yakındır Türkiye'nin sayılı olimpiyat güreş eğitim merkezlerinden Edirne Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde, Türk Milli Güreş Takımı'yla çalışıyor.Yaşamı filme konu olduPhogat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, atadan güreşçi olduklarını, babasının erkek çocuğu olmaması nedeniyle kız kardeşleriyle güreşe onun teşvikiyle başladığını söyledi.Olimpiyatlarda Hint bir kadının halterde madalya almasından babasının çok etkilendiğini, bu motivasyonla kendilerini güreşe başlattığını ifade eden Phogat, "Babam ve dedem güreşçi olmalarına rağmen güreşe ilk başladığım zamanlarda güreşe hiç ilgim yoktu. 2000 Olimpiyatları'nda halterci bir Hint kadın madalya aldığında babam bu halterci bayanı çok övdü. Babam dedi ki 'Benim 4 kızım var. Bir gün benim de kızlarımdan biri olimpiyatlarda madalya alabilir. Neden kızlarımı spora yönlendirmiyorum.' Böylece beni ve diğer kız kardeşimi güreş sporuna teşvik etti. İlk güreş eğitimimize ve antrenmanlarımıza evdeki minderler üzerinde başladık." diye konuştu.Phogat, güreşe babasının hayalini ve isteğini gerçekleştirmek için başladığını, tek hedefinin olimpiyatlarda madalya kazanmak olduğunu belirtti. Hint milli güreşçi, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda madalya alabilmek için kız kardeşiyle çok çalıştıklarını ve asla pes etmeyeceklerini vurguladı."Dangal" filmiAamir Khan'ın çektiği ve Türkçe "güreş müsabakası" anlamına gelen Dangal filmine konu olmasının kendisini ve ailesini onurlandırdığını aktaran Phogat, film ile ülkesinde kadınların güreşe bakış açısının değiştiğini belirtti.Dangal filminin kendisini inanılmaz bir şekilde motive ettiğini dile getiren Phogat, şöyle devam etti:"Çünkü filmde güreşçi olmak isteyen kadınlara destek ve ilham kaynağı olacak birçok şey konu ediliyor. Aynı zamanda güreşçi olmak isteyen kızlarına izin vermeyen ailelerin baskıcı mantalitesi üzerinde de olumlu bir etki bıraktı. Aileleri, güreşe ilgi duyan kızlarına engel olmayıp onları desteklemeye yönlendirdi. Dangal filminden sonra Hindistan'ın birçok yerinde kadın güreşçiler için spor salonları açıldı ve artık aileler kızlarını bu spor dalında yapılan yarışmalara katılması için teşvik etmeye başladı. Film, Hindistan gibi ülkelerde kadınların güreşe bakış açısını değiştirdi.""Türkiye'deki güçlü bayanlarla çalışmak harika"Geeta Phogat, Avrupa ve dünya şampiyonaları öncesinde Türk güreşçilerle hazırlanmanın kendisi için büyük avantaj olduğunu belirtti.Edirne'deki hazırlık merkezinde güreşçilere çok iyi imkanlar sunulduğunu anlatan Phogat, "Buradaki Yasemin Adar, Evin Demirhan, Buse Tosun gibi şampiyonlar ve diğer bayan güreşçi arkadaşlarım çok başarılı ve azimliler. Hepsi gerçekten çok güçlü kadınlar. Türkiye'deki güçlü bayanlarla çalışmak harika." değerlendirmesinde bulundu.