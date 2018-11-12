Dani Alves, İngiltere Premier Ligde Oynamak İstediğini Açıkladı

Geçmişte Sevilla ve Barcelona formaları giyen 35 yaşındaki tecrübeli sağ bek, İngiltere Ligde oynamak istediğini dile getirdi. The Telegraph'a konuşan Alves, "Premier Lig'de oynamadan kariyerimi bitirmem mümkün değil. Dünyanın en inanılmaz futbolunu orada oynuyorsunuz." dedi.

"GİTME ŞANSIM OLSA MÜKEMMEL OLURDU"

Alves, "Her şeyden önce taraftarın, takımları için tutkulu ve saygılı olduğunu biliyorum. Premier Lig'e gitme şansım olsaydı mükemmel olurdu." ifadelerini kullandı. Alves, kariyeri boyunca çıktığı 695 karşılaşmada 47 gol 145 asistlik performans sergilerken 107 kez Brezilya Milli Takım forması terletti.

(Sporx)