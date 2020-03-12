Daniel Rugani'nin Juventus'taki En Özel Anları
Empoli altyapısından yetiştikten sonra 2012 yılında Juventus'a transfer olan Daniele Rugani, İtalya futbolunda geleceğin önemli savunmacılarından biri olarak gösteriliyor. 8 sezondur Juventus kadrosunda olan ve 94 maça çıkan Rugani'nin Torino ekibinin altyapısından başlayan macerasının en öne çıkan anları ekranlarınıza geliyor..
12.03.2020 14:00 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:00
Empoli altyapısından yetiştikten sonra 2012 yılında Juventus 'a transfer olan Daniele Rugani, İtalya futbolunda geleceğin önemli savunmacılarından biri olarak gösteriliyor. 8 sezondur Juventus kadrosunda olan ve 94 maça çıkan Rugani'nin Torino ekibinin altyapısından başlayan macerasının en öne çıkan anları ekranlarınıza geliyor..
Kaynak: Dugout
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