Haberler » Spor » Daniel Sturridge, MLS ekibi Inter Miami ile anlaşmaya vardı - Spor

Daniel Sturridge, MLS ekibi Inter Miami ile anlaşmaya vardı

Trabzonspor ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Daniel Sturridge'in yeni adresi belli oldu. 30 yaşındaki İngiliz yıldız, David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami ile anlaşmaya vardı.

02.03.2020 15:39 | Son Güncelleme: 02.03.2020 15:59

'un sezon başında büyük umutlarla kadrosuna kattığı Daniel Sturridge ile yollarını ayırdı. Sezon başında Fenerbahçe'nin de gündemine gelen 30 yaşındaki yıldız için uzun uğraşlar veren Fırtına, yıldız isme bordo-mavili formayı giydirdi. Kariyerinde ilk kez Ada'nın dışına çıkan Sturridge'in Türkiye macerası beklenenden kısa sürdü.

BİR TÜRLÜ DÜZENLİ FORMA GİYEMEDİ

Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle formunu bulmakta zorlanan İngiliz oyuncu, takıma adapte olamadı. Gerek Ünal Karaman gerekse Hüseyin Çimşir döneminde formayı bir türlü alamadı.

Bu sezon lig, kupa ve Avrupa'da 3 kulvarda; 36 maça çıkan Trabzonspor'da Daniel Sturridge bu karşılaşmaların sadece 16'sında boy gösterebildi. 38 maçın 15'inde sakat olan 30 yaşındaki oyuncu, 5'inde de kadroda olmasına rağmen forma giyemedi.

RUS EKİPLERİYLE GÖRÜŞTÜ ROTAYI DEĞİŞTİRDİ

Anthony Nwakaeme, Caleb Ekuban ve Alxander Sörloth'un gerisinde kalan Strurridge, transfer dönemi devam eden liglerdeki kulüplerle temasa geçti. Rusya Ligi'nden takımlarla flört halinde olsa da Sturridge, yeni durağını MLS olarak belirledi. MLS tarihinin 25. takımı olan Inter , İngiliz futbolcuyla uzun süredir ilgileniyordu.

ABD temsilcisiyle el sıkışan 30 yaşındaki oyuncu, Trabzonspor ile anlaşıp sözleşmesini feshetti. Tüm alacaklarından da vazgeçen Sturridge, bundan sonra vatandaşı Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'nin başarısı için ter dökecek.

(Asist Analiz)

Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Trabzonspor Fenerbahçe maçı şifresiz mi?Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Trabzonspor Fenerbahçe maçı şifresiz mi?

Daniel Sturridge, MLS ekibi Inter Miami ile anlaşmaya vardı

Daniel Sturridge, David Beckham, Trabzonspor, Miami, Spor


HABER YORUMLARI (5)
CVH:KEMAL sen sevmene ihtiyacımız sanki vardı da çıkmış konuşuyorsun. sen önce tuttuğun takımına bakda konuş. sen yardım yapılırken yanındamıydın yapanalarında bu kadar kesin konuşuyorsun. yada tuttuğun takımın başındaki için mi böyle söylüyorsun. bilmelisindirki önce gözünle göreceksin ondan sonra konuşacaksın. boş boş konuşmayacaksın. inşallah anlamışsındır.
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
FENERLY:yattı yattı bunlara da taktı gitti :)
Yayından Kaldır
0 1
Cevap yaz
TS:Fenerden ögrendik
Yayından Kaldır
1 0
KEMAL:TS yi zerre kadar sevmem ama bu yıl şampiyon olsun onca destekten sonra şike şike diye aglamasin
Yayından Kaldır
1 14
Cevap yaz
UYANIK:ne oldu YARİM YARİM oynatacaktı TS buna. . :) Strdge trabzonlulara oynattı :D
Yayından Kaldır
1 7
Cevap yaz
2.03.2020 17:17:08