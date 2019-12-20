Haberler » Güncel » Daniel Sturridge, Trabzonspor'a alışıyor - Haber

Daniel Sturridge, Trabzonspor'a alışıyor

Trabzonspor'un sezon başında Premier Lig ekibi Liverpool'dan transfer ettiği Daniel Sturridge, bordo-mavili takıma alışmaya başladı.

20.12.2019 14:20 | Son Güncelleme: 20.12.2019 14:20 Daniel Sturridge, Trabzonspor'a alışıyor
'un sezon başında Premier Lig ekibi 'dan transfer ettiği Daniel Sturridge, bordo-mavili takıma alışmaya başladı. Yıldız forvet, Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda forma giydiği 455 dakikada 5 gol ve 5 asist yaptı.
Sezon başında kamp dönemi geçirmeyen Sturridge, fiziksel açıdan eksiklerini gidermeye çalışıyor. Yaşadığı sakatlıklar başarılı futbolcunun form tutma sürecini uzatırken, Teknik Direktör Ünal Karaman ise maç eksiği bulunan Sturridge'e ritim yakalaması için her fırsatta forma şansı veriyor. Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçlarında Altay kalesini boş geçmeyen oyuncu iki maçta sahada kaldığı 138 dakikada 3 gol atarak bordo-mavililerin turu geçmesine önemli katkıda bulundu.
Dainel Sturridge, bordo-mavili takımın Süper Lig'de oynadığı 15 maçın 7'de forma giydi. 3 maçta oyuna sonradan dahil olan oyuncu, 4 maçta ise ilk 11'de sahaya çıkmasına rağmen 90 dakikayı tamamlayamadı. Süper Lig'de 317 dakika sahada kalan yıldız oyuncu, 2 gol ile 5 asiste imza attı. Ligde son oynanan Denizlispor maçında, Sturridge'in kale sahası içine gönderdiği topu Oğuz Yılmaz kendi kalesine atmıştı. Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 455 dakika sahada kalan oyuncu 5 gol ve 5 asist yaparak forma aldığı sürülerde takımına katkı sağlamaya çalıştı.
(İHA)

Daniel Sturridge, Türkiye Kupası, Trabzonspor, Liverpool, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:41   Avukatı duruşmadan çıkaran hakim hakkında HSK'ya şikayet - Haber
15:41   Hogan görüşmesinde 'Gümrük Birliği'nin güncellenmesi' vurgusu - Haber
15:40   Afganistan'da 6,1 büyüklüğünde deprem - Haber
15:36   Iraklı Şii merciden "Erken seçim" çağrısı - Haber
15:35   Başkan Söğüt, "Esnafımız ile birlikte hareket ediyoruz" - Haber
14:56   Marmara Bölgesi'nde kuvvetli yağış uyarısı - Haber
14:38   Dün Erdoğan duyurdu! 80 bin Suriyeli göçmen Türkiye sınırına göç etti - Haber
13:58   "Cezaevinde isyan" ihbarı, tatbikat çıktı - Haber
12:56   Son dakika: Adalar'da faytonlara at koşulması 3 ay süreyle durduruldu - Haber
12:35   Sahte belgelerle yurt dışına çıkmak isteyen 34 kişi yakalandı - Haber
20.12.2019 15:43:03