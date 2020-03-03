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Daniel Sturridge, Trabzonspor'dan alacağı 5 milyon eurodan vazgeçti

Sezon başında Trabzonspor'a büyük umutlarla imza atan Sturridge ile dün yollar ayrıldı. İngiliz oyuncu, dün sabah 09.00'da görüşmeye girdi, 11.00'de çıktı. 5 milyon euroyu bıraktı.

03.03.2020 12:53 | Son Güncelleme: 03.03.2020 13:01

'a sezon başında 2+1 yıllık imza atan Daniel Sturridge ile dün yollar resmen ayrıldı. ekibi, KAP'a yaptığı açıklamada, "Şirketimiz ile Profesyonel Futbolcumuz Daniel Andre Sturridge arasında imzalanmış olan, 21.08.2019 başlangıç 31.05.2021 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan fesih anlaşması gereğince, futbolcu, ileriye dönük tüm hak ve alacaklarından vazgeçmiştir" ifadelerine yer verdi.

5 MİLYON EUROYU BIRAKTI

saat 09.00'da Sturridge ile bir görüşme gerçekleştirdi. Toplantı saat 11.00'de sona erdi. Toplantı sonrasında İngiliz oyuncu, bu sezonun geri kalan bölümünde alacak olduğu 1.5 milyon eurodan ve önümüzdeki sezonun maaşı olan 3.5 milyon eurodan vazgeçti. Alacak olduğu ücreti Karadeniz ekibine bırakan 32 yaşındaki oyuncu, yaklaşık olarak 35 milyon TL'yi Trabzon'a bıraktı. Daniel, Fırtına'da 16 maça çıktı, 7 gol atıp 4 asist yaptı.

STURRİDGE MESAJI

Trabzonspor, Sturridge ile yolların ayrılmasının ardından sosyal medya hesabından İngiliz oyuncu için bir veda mesajı yayımladı: "Daniel Sturridge'e kulübümüze sağladığı katkılardan dolayı teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." Trabzonspor, Teknik Direktör Ünal Karaman için ise veda mesajı yayımlamamıştı.

(Akşam)

Daniel Sturridge, Trabzonspor'dan alacağı 5 milyon eurodan vazgeçti

Daniel Sturridge, Trabzonspor, Karadeniz, Sabah, Spor


HABER YORUMLARI (2)
ONUR ÖZKURT:Adam UEFA dan ceza almış. . . 4 ay futbol oynayamayacak. . . Bizden nasıl alacak iddia edebilir ki ? Gelirken sorunlu olduğu biliniyordu. Ceza alması halinde karşılıklı fesih olması lazım. . .
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KAPLAN:ADAMIN DİBİİİ
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3.03.2020 13:22:34