Danilo'nun Sao Paulo'ya Attığı Gol
31 Mart 2013'te oynanan Brezilya derbisinde Danilo ceza sahası içinden harika bir vuruşla Sao Paulo filelerini sarsıyor ve Corinthians'ı deplasmanda 2-1'lik galibiyete taşıyor.
25.03.2020 14:01 | Son Güncelleme: 25.03.2020 14:01
31 Mart 2013'te oynanan Brezilya derbisinde Danilo ceza sahası içinden harika bir vuruşla Sao Paulo filelerini sarsıyor ve Corinthians'ı deplasmanda 2-1'lik galibiyete taşıyor.
Kaynak: Dugout
Etiketler : Danilo Di Luca, Sao Paulo, Brezilya, Spor