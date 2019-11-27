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Danilo şeften önemli uyarı: Eti kesilmiş şekilde almayın

TikTok'un mutfak sırları kampanyasında Danilo Zanna İtalyan ve Türk mutfağının sırlarını gastronomi tutkunlarına anlattı.

27.11.2019 15:49 | Son Güncelleme: 27.11.2019 15:53Danilo şeften önemli uyarı: Eti kesilmiş şekilde almayın

DANİLO'NUN MUTFAK SIRLARI

Danilo Zanna mutfakta güzel yemekler yapmak için en önemli püf noktanın sevdikleriniz için sevgiyle yemek yapmak olduğunu belirtti.

Danilo, "Mutfakta önemli şeylerden ilki; sevgiyle yemek yapmak ikincisi ise kullanılan malzemeler. Yumurta beyazını çırparken kar gibi olması için genellikle tuz atılıyor ancak bu çok yanlış. Tuz, bilinenin aksine su moleküllerini öldürerek kabarmayı engelliyor. Bunun için ise en iyi yöntem limon. Birkaç damla limon, asitli yapısı sayesinde yumurta beyazının çok güzel kabarmasını ve kıvam almasını sağlıyor. İkincisi makarna yaparken suyuna yağ koymak. Makarnanın suyuna yağ koymanız hiç bir işe yaramıyor yağ suyun üzerine çıkıyor ve suya kötü bir tat veriyor. Tuzu ise su kaynadıktan sonra koymalısınız. Birçok yemeğe güzel tat veren Antep fıstığını ise kesinlikle mikserden geçirmemelisiniz. Eğer toz halinde kullanmak istiyorsanız direkt toz olarak satılan halini almalısınız" diye konuştu.

DANİLO ŞEFTEN ÖNEMLİ UYARI: ETİ KESİLMİŞ ŞEKİLDE ALMAYIN

"Yemek yaparken en sık kullanılan ürün soğandır ve soğan yandığı zaman mutlaka çöpe atılmalıdır. Biraz yandı, fark etmez denilmemeli" diyen ünlü İtalyan şef, "Yemeklerin lezzetli olması için mevsim meyveleri ve sebzeleri kullanılmalı. Haftada bir kere kendiniz için yemek yapın. Ben bir gün mutlaka kendim için yemek yapar ve yerim. Bu da bana büyük mutluluk veriyor. Deniz ürünlerini dondurulmuş kullanmamaya özen göstermeliyiz.Et ve balığı ise kesilmiş halde almamalıyız. Kuşbaşı, antrikot, fleto balık gibi ürünleri bütün halde kendiniz kesin. Çünkü eti ne kadar keserseniz bakteri üretme ihtimali o kadar yükseliyor" ifadelerini kullandı.


Danilo Di Luca, Güncel

Kaynak: Bültenler

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